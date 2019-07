Peralada es rendeix al talent i empatia de Paul Anka

Llegenda viva de l'edat daurada del guateque pop, Paul Anka ha retornat a Peralada amb la mateixa energia de fa tres dècades quan va actuar a Festival Castell de Peralada per primera vegada. Acompanyat d'una impressionant banda de músics, Paul Anka ha fet una viatge musical al passat interpretant cançons com Diana, Under My Skin, Crazy Love, Strangers In The Night.

El concert ha començat amb dos temes instrumentals que han acompanyat imatges que s'han projectat d'Anka amb Sinatra o d'Anka amb les seves fans a les dècades dels 50/60. El cantant ha entrat a escena pel passadís central de la platea de l'auditori, cantant Destiny i donant la mà i saludant al públic. Ha estat un concert molt especial, molt proper, ja que Paul Anka ha passat moltes estones cantant i ballant a la platea, convidant al públic a ballar amb ell, fent bromes o fins i tot posant per alguna fotografia mentre cantava. Energia interior i exterior i una veu molt potent han fet que Peralada hagi viscut un gran concert.

Frank Sinatra a través de Paul Anka ha estat molt present durant els més de 90 minuts de concert. Les darreres cançons que ha interpretat han estat My Way i New York, New York. Al final, llargs aplaudiments. Gran nit, gran Paul Anka.