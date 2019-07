Wax & Boogie animen la nit a l'Hotel Spa Terraza de Roses

El cicle de música «Sunset Music» de músiques del món impulsat per l'Hotel Spa Terraza de Roses presenta aquest dissabte a les 21.45 hores Wax & Boogie en concert, que s'ha convertit en un dels millors i més valorats formats del panorama del blues, rhythm & blues. Ster Wax i David Giorcelli han sabut captar com pocs el veritable esperit de la música tradicional del poble afroamericà per transformar-lo en el seu propi mitjà d'expressió. El seu coneixement de la música negra és ampli, ric i variat i Wax i Giorcelli es mouen amb serenitat i aplom pels corrents més diversos. L'accés és lliure i només és obligatòria la consumició.