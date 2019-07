La Travessia Popular de Llançà arriba a la seva cinquena edició

En honor a la patrona dels pescadors, moltes poblacions marineres celebren la seva Festa. Llançà n'és una d'elles, i té preparats quatre dies plens de diverses activitats idònies per a tots els públics. La Festa del Carme «es presenta amb il·lusió i ganes, i s'ha volgut millorar l'oferta de les activitats programades» diu Elsa Rodríguez, la nova regidora d'activitats públiques, i destaca que «que és possible gràcies a la Cofradia, que s'encarrega i organitza des de fa molts anys aquesta celebració». Han anat introduint noves activitats, per tal de què els habitants de Llançà i els visitants del municpi «s'ho passin el millor possible i gaudeixin d'una estada còmode i plaent».

El divendres 12 comencen les diferents propostes de la festivitat. La primera és la Travessia Popular de Natació que enguany arriba a la cinquena edició, i ja s'ha convertit en una tradició més d'aquests dies. L'activitat organitzada per la Cofradia dels Pescadors, l'Ajuntament i el Club Llançanenc de Natació Tintoreres Swimming Pool, compta amb dues modalitats depenent de l'edat: La Kids, per a nedadors que tinguin menys de 12 anys i han de nedar 300m; i la Popular, que és per majors de dotze i que són de 1000m. El seu inici és a la platja de Grifeu i finalitza amb l'entrega de premis a la platja del Port. Aquesta activitat té com a objectiu «poder compaginar la vessant esportiva, amb la commemoració de les Festes del Carme». Any rere any ha tingut molta participació, per poder-hi anar cal inscriure's a través de la pàgina web de la travessia.

Però sens dubte els actes més tradicionals de la Festa són els que es celebren el dimarts dia 16. Primer es farà una Missa en el seu honor a la Pineda del Port. La seva figura està guardada al llarg de tot l'any a la Capella del Port, i es treurà per fer la processó per la mar de la Verge. Seguidament es farà un seguici de la processó amb acompanyament musical a càrrec de la xaranga «Damm-er». Aquesta banda va començar l'any 2004, ells mateixos es defineixen com un grup de « joves amb molta marxa, però amb molta experiència en aquests móns de la faràndula».



Activitats juganeres

Durant els aquests dies de celebració els jocs agafen molt de protagonisme.

Aquest divendres a les set de la tarda la mainada podrà gaudir a la Plaça Catalunya de Llançà amb Jocs Tradicionals. El dia següent a les quatre de la tarda, el Passeig Marítim serà l'escenari del taller didàctic de pesca i del Pescaplàstic a càrrec de l'empresa de Port de la Selva, Empordà Mar S.L.



Concerts

A l'aparcament del port, la nit de divendres hi actuarà el grup Stop 80 i a continuació el Dj Sarau. I dissabte a partir de les onze hi haurà l'exitosa Orquestra Maribel seguida del mateix Dj.