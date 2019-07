El castell de focs artificials de Llançà canvia d'horari

Els focs artificials de les festes del Carme de Llançà són coneguts per tothom per la seva espectacularitat. Milers de persones s'hi atansen cada any per veure'ls des de primera línia de mar. Aquest diumenge, però, l'horari habitual, a mitjanit, s'avança a les 23 hores.El canvi ve motivat per part de la Confraria dels Pescadors, ja que l'endemà és laborable i els pescadors han de matinar per sortir a la mar. Des de l'Ajuntament, s'espera poder igualar o superar la xifra de públic del 2018, que rondava al voltant dels 2000 espectadors. Abans i després dels focs hi haurà havaneres a càrrec d'Ultramar i Terra Endins a l'aparcament del Port.