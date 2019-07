El guanyador del Concurs Maria Canals, Evgeny Konnov, serà a Sant Pere de Rodes

El 19è Festival de Sant Pere de Rodes arrenca aquest dissabte amb el concert del reconegut flautista català Claudi Arimany, acompanyat al piano per Pedro Rodríguez, que presentarà una obra del fill de Mozart, Franz Xaver. En aquesta edició que acabarà el 24 d'agost destaca la participació del pianista rus, guanyador del Concurs Maria Canals de Barcelona, Evgeny Konnov, que oferirà el 21 d'agost un recital dedicat íntegrament a la música russa 'Absolute Russia', així com el 'Duel de piano' entre Michael Kuhn i Christoph Ewers el 27 de juliol, que intercalaran peces solistes, amb peces a quatre mans.

Enguany arriba una nova edició de 'And the Winner Is€' de la mà dels artistes Carles & Sofia piano duo, amb l'Orquestra 'Solistes de Catalunya', fundada pel duet català, i sota la direcció de Daniel Mestre. Algunes de les músiques preparades per a aquest any són les d''Amélie', 'Los Chicos del Coro', 'Bohemian Rhapsody', entre d'altres. A petició del públic, enguany tornaran a interpretar 'Mamma Mia'. El concert té lloc sempre en dos dies consecutius, aquest any el 10 i 11 d'agost.

El Festival ha destacat que les dones compositores tindran una representació important des de l'espectacle 'And the Winner Is€' fins a un 'Homenatge a Clara Schumann' a càrrec del pianista sud-africà Nico Benadie o el concert del Trio Pierre Louÿs, amb el títol de 'Clara & Johannes: Una història de música', com també el concert 'Romàntic i Virtuós' de violí i piano (Duo Gershwin-Tyshayeva), en el qual a banda de la coneguda Sonata de César Franck o Danses Hongareses de Brahms, interpretaran la Serenata Espanyola de Cécile Chaminade.

En l'apartat de concerts de piano, a banda de Benadie i Konnov, s'ha programat al pianista alemany Christoph Soldan, que oferirà un 'Absolute Beethoven', amb la Sonata op. 111, l'última del compositor. Els altres concerts de música de cambra estaran protagonitzats pel violoncel·lista portuguès Bruno Borralhinho, acompanyat al piano pel multi-premiat Vasco Dantas, mentre que 'Transylvanian Piano Trio' oferirà un programa dedicat a 'Viena' amb obres de Beethoven i Schubert.

OFF Festival

Per altra banda, a l'església del Port de la Selva, tindrà lloc l'OFF Festival, amb propostes centrades en altres músiques i que inclouen un concert de la 'Mediterrània'; un concert 'En Clau de Jazz', protagonitzat pels germans Zamuner & Zamuner Duo, i una 'Nit de Tango' de la mà del violinista GIanmaria Melis i el pianista Giuseppe Gullotta.

El Festival de Música de Sant Pere de Rodes està organitzat per Opus Artis i el Departament de Cultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament del Port de la Selva, l'AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.