El festival de Cap Roig arranca amb 36.000 entrades venudes, un 75% de l'aforament total. Maluma donarà el tret de sortida aquest divendres a un programa que inclou 25 concerts i que destaca per proposar un cartell "eclèctic i dirigit a tots els públics". El director del festival, Juli Guiu, ha assegurat que estan "molt contents" pel ritme de venda que ha fet que ja s'hagin venut totes les entrades per a sis dels concerts programats. La que va exhaurir entrades més ràpid va ser Aitana i en només 48 hores es van esgotat les localitats per al concert del 18 d'agost. Segons ha detallat Guiu, tampoc hi ha entrades per a Diana Krall (20 de juliol), Sílvia Pérez Cruz (21 de juliol), Luis Fonsi (31 de juliol), Alvaro Soler (12 d'agost) i Morat (16 d'agost).

Tot a punt perquè comenci la 19a edició del festival de Cap Roig, que omplirà de música els jardins situats a Calella de Palafrugell (Baix Empordà) des d'aquest divendres i fins al 21 d'agost. El director del festival, Juli Guiu, ha afirmat que estan molt satisfets de la venda d'entrades fins al moment. De les 48.000 localitats, ja n'han venut 36.000, el 75%.

Això ha fet que s'exhaureixin les entrades per a sis de les propostes programades. El primer concert a penjar el cartell de complet ha estat el d'Aitana, la cantant sorgida del programa de televisió Operación Triunfo. "Sabíem que hi hauria molt públic perquè està en el seu moment, però no ens esperàvem que fos tan ràpid", ha dit Guiu. Es van esgotat localitats en només 48 hores.

Des d'aleshores, el ritme de vendes ha estat constant, demostrant l'èxit d'un festival que proposa una programació "eclèctica" que busca atraure públics de perfils molt diferents. També han exhaurit entrades la diva del jazz Diana Krall, la cantant que juga a casa Sílvia Pérez Cruz, l'artista llatí Luis Fonsi, el quartet colombià Morat i el cantant català que triomfa a les llistes d'èxits d'Europa Alvaro Soler.

Serà una altra aposta per la música llatina del festival qui donarà el tret de sortida a aquesta edició. Maluma arriba als jardins de Cap Roig amb un xou "espectacular". "Intentem fer sempre una gran entrada i un gran final del festival, i hem tingut la sort de poder començar amb Maluma", ha destacat Guiu. El director detalla que l'aposta per artistes llatins respon, de fet, a allò que demana el públic: "Hi ha hagut un auge i s'ha convertit en una tendència musical que acumula hit rere hit".

Segons Guiu, el festival de Cap Roig continua fidel a l'objectiu d'atraure públic de totes les sensibilitats musicals. "El que intentem és que sigui molt eclèctic perquè tot es concentra en sis setmanes i volem atraure el màxim d'espectadors possible", ha subratllat el director.

Juli Guiu assenyala que han aconseguit que el festival es converteixi en una cita ineludible de les nits d'estiu a la Costa Brava, no només per als espectadors catalans i espanyols, sinó també per a francesos, anglesos i darrerament holandesos. "Sobretot en els concerts internacionals tenim un públic important que ve de fora", ha destacat.

La soprano Ainhoa Arteta posarà el punt final al festival el 21 d'agost.