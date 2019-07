La Plaça Josep Pla de Figueres s'omple per conèixer la programació de l'Acústica

La Plaça Josep de Pla ha acollit per tercer any consecutiu la Festa de Presentació del Festival Acústica. Tal i com ha dit Xavi Pasqual, director del festival, «hem volgut compartir aquesta festa tant figuerenca amb tots vosaltres, per això som aquí presentant!» La posada en públic ha anat amenitzada de la mà de Radio Cassette Night.

S'ha destacat que el festival de música és el que té més poder de convocatòria fora de Barcelona, i el tercer de tot Catalunya. L'any passat es van arribar als 108.000 espectadors, i s'espera superar amb la gairebé una quarantena de concerts programats entre el dia 29 d'agost i 1 de setembre, amb un cartell encapçalat per Fangoria, La Pegatina, Oques Grasses, ZOO i Buhos.

Pasqual ha explicat que s'ha volgut potenciar i donar força al dijous, perquè «és l'únic dia que pot créixer, ja que divendres i dissabte ja han fet el ple».

Una de les novetats que es presenta en aquesta divuitena edició, és el Walk Street. El Carrer Caamaño acollirà aquest nou espai complementari, un carrer «que era buit i fosc, i ara el públic tindrà un nova atracció». El Carrer s'omplirà de parades (food trucks, perruqueria, massatges...) i s'il—luminarà amb els llums dalinians. Es mantindrà l'Acústica Market, l'espai Food Trucks i la fira del disc.

Per primera vegada l'Acústica es converteix en patrocinador, i ho serà de la Colla Castellera de Figueres. En motiu d'aquest patrocini, els Merlots han estrenat una samarreta especial dedicada al festival. Des de la colla destaquen que es senten «cultura i ens fa treure les emocions a flor de pell». En acabar s'ha fet un pilar.



Un any més el Gran Jonquera Outlet ha apadrinat el Got Solidari, i un percentatge dels beneficis anirà destinat a «una entitat que lluita per causes nobles de manera cooperativa». La guanyadora d'aquesta edició és l'Associació de Malalts d'Alzheimer de l'Alt Empordà.

L'alcaldessa Agnès Lladó, ha expressat que «l'Acústica té ànima, i tot el que té ànima no mor mai». I a convidat a les figuerenques i figuerencs a gaudir a la festa de cloenda d'estiu de la ciutat, i ha agraït a en Xavi Pasqual que hagués apostat per Figueres i que segueixi apostant per la ciutat per desenvolupar el seu projecte.

En acabar l'acte, el bateria d'Els Pets, Ramon Reig ha ofert un concert al públic assistent.