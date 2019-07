Fangoria, La Pegatina, Oques Grasses, ZOO i Buhos, caps de cartell de l'Acústica 2019

Fangoria, juntament amb els grans grups festius del país -La Pegatina, Oques Grasses, ZOO o Buhos-, noms clau del pop -Dorian, Mirabet, Eril o Clara Peya- i noms de l'escena urbana catalana -Lildami, Jazzwoman o de Delafé-, a la divuitena edició del Festival Acústica. Avui, a les 20:00h a la Plaça Josep Pla de Figueres, es farà la Festa de Presentació del festival amb un concert de Joan Reig dels Pets, i es farà públic quina és l'entitat guanyadora del got solidari.



L'Acústica de Figueres, el termòmetre musical del país, el festival estratègic de pop-rock que atorga la Generalitat de Catalunya, es durà a terme del 29 d'agost al 1 de setembre.

Els 108.000 assistents de la passada edició posicionen l'Acústica al pòdium dels grans festivals del país. Només superat en xifra d'espectadors pel Primavera Sound i el Sónar.



L'aposta sense complexos pels artistes del país, amb una oferta que combina els artistes consolidats amb els de més d'actualitat o els emergents que el festival sempre ha donat suport; demostra que l'aposta per la música del país és garantia d'èxit tant per l'Acústica des de sempre, com per altres esdeveniments que s'hi han inspirat posteriorment.

L'Acústica és un dels pocs festivals urbans que existeixen al principat. En molt pocs metres quadrats es concentren fins a nou espais: quatre espais escènics, un market, l'Acústica Club, dues zones de food trucks, una fira del disc i la walk street. Hi ha tanta activitat i està tan ben comunicada, que en només tres dies, l'espectador pot descobrir el bo i millor de l'escena musical catalana de la temporada i, alhora, passejar per un festival que s'integra perfectament al centre urbà de la ciutat.