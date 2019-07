PoemEstiu inclou un concert per la Llibertat a Figueres

A un any de celebrar la primera dècada, PoemEstiu s'ha convertit en el festival de poesia referent a la comarca. «Un festival obert i respectuós que apropa la cultura de la millor manera», com qualifica Xavier Roura, d'Oh Comunicació, col·laboradors de la iniciativa que inclou enguany quatre recitals i dos espectacles-sopar, el 20 de juliol i el 9 d'agost, al celler la Vinyeta.

El recital més punyent serà, de ben segur, el que es farà el 19 de juliol, a les 8 del vespre, al Claustre de l'INS Muntaner de Figueres. «Serà un recital per la llibertat i en suport a Òmnium, a qui agraïm tot el que ha fet sempre per la literatura i la llengua catalana», explica el poeta i coordinador de PoemEstiu, Daniel Ruiz-Trillo. Ell remarca, sobretot, la potència del cartell que s'hi presenta: Carles Duarte, Rosa Font i Jaume Busquet. «És boníssim», reconeix.

Aquesta edició de PoemEstiu, on participen una vintena llarga d'artistes, incorpora força novetats. D'entrada, el Memorial Montserrat Oriol passa a formar part dels premis PoemEstiu que s'entregaran el 9 d'agost a la Vinyeta; s'ha escollit l'escultura, i concretament una peça de José Luís Ansón, «com a art convidat» i, com a «instrument convidat, l'arpa». A efectes pràctics, això darrer significa que en el recital de Figueres actuarà l'arpista Anna Godoy. També com a novetat es presentarà el llibre Nus, de Quim Ponsa. Serà el 21 de juliol a Can Massot, a Darnius. La resta de recitals seran el 27 de juliol, a les 12, al Sindicat de Navata i el 8 d'agost a la plaça Major de Darnius.