L'oscaritzada Green Book inicia el cicle de cinema a la fresca CineCiutadella

El proper dijous, 11 de juliol, arrenca la desena edició de Cine Ciutadella, el cicle de cinema a l'aire lliure que any rere any ofereix la possibilitat de redescobrir el recinte històric amb aquesta cinematogràfica proposta. El cicle s'inicia amb la premiada Green Book, una road movie carregada d'humor, empatia i respecte, amb una gran química entre els seus actors.

Protagonitzada per Viggo Mortensen i Mahershala Ali i dirigida per Peter Farrelly, Green Book fou guardonada en la darrera edició dels premis Oscar com a millor pel·lícula, millor guió original i millor actor de repartiment (Ali). El film explica la història de Tony Lip, un violent i malparlat italoamericà del Bronx que és contractat com a xofer del virtuós pianista negre Don Shirley. Tots dos emprendran una gira de concerts on hauran de fer front al racisme i els prejudicis de la societat nord-americana dels anys 60.

El cicle CineCiutadella prosseguirà amb les pel·lícules Campones (18 de juliol), Call Me By Your Name (25 juliol) , El Reino (31 juliol) i Ha Nacido Una Estrella (8 d'agost).

Els espectadors poden arribar al recinte 30 minuts abans de l'inici de la sessió, i gaudir d'una passejada per la Ciutadella, llogar gandules al recinte o bé portar cadires plegables o mantes, per fer més còmoda la sessió de cinema.

Informació pràctica:

Horari: La projecció és a les 22 h (obertura de portes a les 21.30h)

Entrada: 5€ adults / 3€ nens a partir de 6 anys

Lloguer de gandula: 2€

Venda d'entrades a taquilla o anticipada al web