L'Ecomuseu-Farinera estrena l'exposició «geografies compartides»

Seguint l'estela de l'exposició «geografies MENUDES», i amb els mateixos comissaris: Pilar Farrés i Manel Puig, es continua la travessia per la memòria històrica i el paisatge humà de Castelló d'Empúries, a partir de la màgia intemporal de la fotografia. Aquest cop recorrent els carrers, places i carrerons de la vila, per descobrir els rostres que l'habiten en el present, i registrar algunes de les seves històries i vivències. «geografies COMPARTIDES» posa nom propi a les persones i les histories humanes, cada una única i particular, que teixeixen la quotidianitat del poble. Petits i grans, homes i dones.

El projecte ha crescut, no només s'empra la fotografia sinó que en aquesta mostra s'integren altres disciplines artístiques, com l'audiovisual. Joan Basí ha filmat durant diversos mesos de l'any la vida dels carrers de Castelló d'Empúries i d'Empuriabrava. I també el dibuix, arran de la participació dels alumnes de cicle inicial i cicle superior de l'Escola Ruiz Amado. Una manera personal i irrepetible de veure i sentir els carrers de la nostra vila, la que tenen els nens. Està previst incorporar dibuixos d'una trobada de l'associació Urban Sketchers Girona que es farà el dissabte 20 de juliol.

La mostra també presenta unes fotografies històriques dels carrers de la vila a partir de 1970 que han cedit l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries i unes fotografies estereoscòpiques que Manel Puig ha anat recopilant al llarg dels anys i que es podran visualitzar amb ulleres de 3D i visors estereoscòpics.

En segon lloc, l'exposició s'estendrà per diferents espais del museu: des de la sala del blat cap a les sales d'exposicions temporals i també per la zona de la fàbrica. Es podrà visitar de forma gratuïta durant tot l'estiu i fins el 6 d'octubre de 2019. La mostra anirà acompanyada d'un catàleg.

Des del museu estem molt contents amb la col·laboració i implicació dels habitants de la vila, als quals agraïm la seva participació. Així com per continuar amb aquestes exposicions de participació ciutadana, en la que el focus d'atenció és la gent. La llavor que va suposar l'any 2018 el projecte «geografies MENUDES», ara va creixent i esperem que creixi encara més. El projecte és tan enriquidor que el museu aposta per al que sigui una de les línies de treballs de l'ens.

Aquest projecte compta amb el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.