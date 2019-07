Dansa, teatre, circ i màgia prenen vida a «Euphoria»

Després d'uns dies immersos en la dansa al Figueres Es Mou, arriba l'espectacle Euphoria, coproduït per Fòrum Licano Dance Company i Sàndal Produccions. Els seus responsables han triat Figueres per iniciar una gira amb cinquanta representacions arreu de Catalunya. Aquí, Euphoria es podrà veure en cinc sessions dissabte i diumenge a la plaça Catalunya dins una carpa geodèsica creada especialment per a l'ocasió i amb la voluntat que el públic se senti transportat a un univers oníric. Les entrades, a 15 euros, es poden comprar a euphoriaespectacle.com.

Euphoria narra la història de l'Arlet, una nena que vol fer màgia. Aquest és el seu somni, però per fer-lo realitat haurà d'enfrontar-se als monstres i reptes de l'adolescència. El més interessant és que allò que explica l'obra té molt a veure amb l'etapa vital de les protagonistes. En aquest sentit, a l'escenari, el públic podrà veure vuit noies, d'entre 9 i 16 anys, formades en disciplines de dansa, acrobàcia i interpretació a l'estudi de dansa Fòrum Licano. Aquesta és la «seva primera oportunitat professional».

Homenatge a la dona



Euphoria vol ser «un homenatge a la dona i a tots els qui lluiten per seguir els seus somnis». Val a dir que el muntatge té l'assessorament artístic de Marc-Antonie Picard, que ha estat protagonista al Circ du Soleil a Las Vegas.