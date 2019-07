Empordoneses es reivindica a si mateixa amb «La Comunitat»

«Artistes, escriptors, fotògrafs, polítics, periodistes, administracions i particulars, tots ells han apostat per Empordoneses tots aquests anys». Així ho reconeixia i posava en valor, dissabte passat, l'historiador de l'art Enric Tubert durant la inauguració de La Comunitat, exposició central d'Empordoneses, a la Casa Empordà de Figueres. Molts dels mencionats es trobaven presents a l'acte i, alhora, donaven vida, amb els seus retrats fets en blanc i negre per Àngel Reynal, a la instal·lació central de la mostra, que es pot visitar fins a l'1 de setembre.

La Comunitat vol ser, doncs, un homenatge a tots aquells que han fet possible que, durant nou anys, el cicle artístic Empordoneses sigui una realitat i que no s'hagi quedat tan sols en un somni de l'artista Pilar Farrés. Ella, com va recordar Tubert, és qui l'ha fet possible. «Si existeix Empordoneses, és perquè existeix la Pilar, una persona molt perfeccionista i insistent», explicà Tubert que enguany comparteix comissariat amb Farrés. De fet, ambdós, juntament amb alguns dels artistes participants, tenen previstes dues visites guiades comentades a la mostra que es faran el 20 de juliol i 8 d'agost, a les 7 de la tarda.

Acompanyant aquesta instal·lació central, que inclou 358 imatges de 170 participants, els comissaris han volgut rescatar una quarantena de peces, d'estils i tècniques diverses, creades al llarg d'aquests nou anys. No ha estat fàcil, reconeixien, perquè moltes de les obres han desaparegut. El resultat, però, «és equilibrat i paritari» i, a més, tampoc oblida aquells que ja no hi són, com és el cas d'Adrià Ciurana, la família del qual ha cedit una peça.

Mancances de l'espai



Cal destacar també l'espai extraordinari de la Casa Empordà: diàfan, obert i tan necessari en una ciutat mancada d'espais expositius com aquest. Malgrat tot, la manca de condicionament de la sala, no pensada per les extremes temperatures estivals, no convida a restar-hi massa temps tal com es va copsar durant l'acte d'inauguració quan alguns dels convidats es refugiaven a l'Oficina de Turisme. Un tret que, fins i tot, el mateix regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, no va obviar. Acompanyat per l'alcaldessa, que va cedir la paraula a la resta de protagonistes, entre ells el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, Martínez va assegurar que es quedava amb la idea «d'establir aliances per un objectiu comú» i va convidar els presents «a gaudir-ne i gaudir-se».

Empordoneses va néixer a Figueres l'any 2010 impulsat per Pilar Farrés. Ella és qui, al llarg d'aquests anys, ha engrescat centenars d'artistes, a persones vinculades a la cultura, a joves estudiants a expressar-se sobre el món que els envolta. Perquè Empordoneses ha esdevingut un espai de reflexió sobre el nostre món amb temes punyents com els refugiats, la crisi o el reciclatge.