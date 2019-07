Buhos, Lágrimas de Sangre, Mojinos i l'Orquestra Maribel, a les Barraques de Roses

Roses celebra enguany la seva Festa Major del 9 al 18 d'agost, i ho farà amb un intens programa d'activitats pensades per a totes les edats i públics: balls populars, competicions esportives, concerts, espectacles infantils, cercaviles,... se succeiran pels carrers i places del municipi al llarg de tota la setmana

L'espai del recinte firal instal·lat a l'antic càmping Bahía, amb l'àrea d'atraccions i les barraques impulsades per les colles de Carnaval, esdevindrà també l'escenari dels concerts de fires, que enguany portaran a Roses les actuacions de Buhos, Lágrimas de Sangre, Mojinos Escozíos, Orquestra Maribel, Va Parir Tour Flaixbac



El cartell de barraques

La programació de concerts que rebrà l'escenari de les barraques de Roses es caracteritza per la varietat d'estils, pensant en tots els públics. L'inici del programa tindrà lloc dimarts 13 d'agost amb l'Orquestra Maribel, un dels grups de versions més coneguts a les comarques gironines, que durant les seves actuacions fa embogir el públic amb un repertori que rememora els hits més ballats de la dècada dels 80, tot combinat amb temes actuals.

Mojinos Escozíos tornen a Roses després d'uns anys per retrobar-se amb un públic disposat a gaudir d'una de les formacions més divertides i irreverents del panorama musical, caracteritzada per l'humor de les lletres de les seves cançons i per les influències musicals de grans grups de hard rock i heavy metal com AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden o Metallica.

Dijous 15 d'agost el Va Parir Tour oferirà una nit de música i ball conduïda pels populars presentadors i discjòqueis radiofònics de Ràdio Flaixbac. Una nit especial on es podran escoltar i ballar els ritmes més actuals i la música que sona en la cadena radiofònica que segueixen milers de joves i adolescents.

El rock tropical de Buhos, amb un gènere que els components del grup defineixen com un camí entre entre el rock dur i el pop mestís, farà ballar i saltar el públic més jove la nit del 16 d'agost. Per últim, dissabte 17 d'agost, el rap combatiu de Lágrimas de Sangre (LDS) tancarà la programació de concerts, amb la presentació, entre altres temes, del seu darrer disc "Vértigo", on els components del grup expliquen què significa pertànyer avui dia al món de l'espectacle.

Els grups Wallnait, Del Puerto, Ariadna Vieyra, K-Liu i President Xai actuaran com a teloners. Els concerts s'iniciaran cada nit a les 23 hores (excepte el dia 15 que tindrà lloc a les 22.30 h) i són gratuïts.



Activitats tradicionals per a petits i grans

En l'apartat de festes populars i tradicions, múltiples actes portaran l'animació als carrers, com és el cas de les matinades i cercaviles de gegants, els castellers, els balls populars, la missa internacional Oikoumene, les havaneres, el lliurament de la Dracma de Plata de Roses, les danses tradicionals, o l'espectacle de focs artificials com a acte de cloenda de la Festa Major.

L'esport també té una presència important en la celebració de la Festa Major de Roses, amb la realització de tornejos que, per la seva extensa trajectòria, han assolit ja la categoria d'històrics. És el cas de la Travessia de natació al Port de Roses, que enguany arriba a la seva 83a edició, o la Travessia Local de Natació "Trofeu Enric Badosa", que arriba al 34è aniversari.

L'espai firal de l'antic càmping Bahía obrirà les seves atraccions del divendres 9 d'agost fins al diumenge 18, obrint cada dia a partir de les 19 h.

Per als més petits, espectacles d'animació, les atraccions del recinte firal, contes a la fresca, festa de l'escuma, cercaviles i màgia, són algunes de les activitats programades. Cal destacar la consolidació de l'exitosa atracció del Gran tobogan aquàtic i Inflable infantil al carrer Pujada al Puig Rom, que oferirà una jornada de diversió refrescant, diumenge 11 d'agost, en horari de matí i tarda.

Coincidint amb la celebració de la Festa Major, Ca l'Anita inaugurarà, dissabte 10 d'agost, l'exposició de pintura de Josep Ministral, mentre que el programa inclou també visites guiades i activitats al Castell de la Trinitat, Ciutadella, Falconera, Ruta megalítica, refugi antieri, Castrum i Port i Llotja de Roses.