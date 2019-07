Charlotte Gainsbourg debuta en el Festival de Peralada amb el seu nou disc «Rest»

La cantant Charlotte Gainsbourg aterra aquest dissabte en el Festival Castell de Peralada en el seu debut en el certamen empordanès, on presentarà el seu últim disc, Rest.

A més, la seva actuació obrirà la plana musical en el festival després de la inauguració amb el ballet del Teatre Mariinski de Sant Petersburg (Rússia).

La nit permetrà als assistents descobrir el talent de Gainsbourg que des de molt jove no només li ha permès destacar com a cantant sinó també com a actriu.

Filla de Serge Gainsbourg i Jane Birkin, porta en la seva AND l'essència de les arts escèniques; amb només 12 anys va cantar al costat del seu pare i poc després, va veure la llum el seu primer àlbum en solitari 'Charlotte Forever'.

En el seu últim àlbum, Gaisnbourg aprofundeix que la vida està feta de primeres vegades que porten a un sèrie d'ultimes vegades; això és el que el públic escoltarà en el festival amb cançons que són un autoretrat.