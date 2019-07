Música D'Nits, la nova oferta de concerts i patrimoni per a les nits d'estiu a Roses

El Cicle Música D'Nits programa per a aquest estiu els concerts Mars d'Acollida?, Non Solo Piano Trio, un concert íntim de Dolo Beltran i Jordi Busquets, l'Embrujo en París del pianista Daniel Ligorio i el tribut a Sílvio Rodríguez de Sílvia Comas i Joan Isaac. Els escenaris escollits, l'església romànica de la Ciutadella de Roses i l'espectacular terrassa sobre el mar del Castell de la Trinitat, tornen a oferir un any més la fusió entre música i patrimoni.

Un concert de la Coral Cantiga i Cordes del Món a la Ciutadella, dedicat als refugiats i que uneix el Bàltic i la Mediterrània, donarà inici el dia 14 de juliol al cicle. Més de 50 veus s'endinsen en un repertori de música tradicional europea amb un ampli ventall d'estils de les dues regions europees, per alçar un cant de protesta contra el conflicte que es viu actualment al Mediterrani, amb milers d'exiliats de països en guerra o que fugen de situacions econòmiques insuportables i a qui Europa no sap o no vol ajudar.

Cal destacar que la recaptació de la Fila 0 que s'aconsegueixi durant la celebració d'aquest concert, serà destinada a l'ONG Open Arms.

L'església de la Ciutadella serà també escenari dels concert del pianista Carlo Bianchini, que acompanyat de Fèlix Serra i Pinyu Martí oferiran el concert Non Solo Piano, el 19 de juliol, mentre que el 4 d'agost, un altre pianista, Daniel Ligorio, presentarà l'audició Embrujo en París, interpretant peces de Debussy i Manuel de Falla.

El Castell de la Trinitat, per la seva banda, rebrà l'actuació de dos espectacles estrella. D'una banda, el 28 de juliol, Sílvia Comas i Joan Isaac oferiran el seu tribut a Sílvio Rodríguez, amb cançons del cantautor versionades en català. Es tracta de la presentació del seu disc Cita amb els àngels, en què els dos músics han volgut retre homenatge al cantant cubà. Amb nuesa escènica i tan sols les seves veus i una guitarra, el duet portarà a Roses l'essència de Sílvio Rodríguez, repassant cançons de totes les seves èpoques.

Per últim, tancant el cicle, Dolo Beltran i Jordi Busquets oferiran el 10 d'agost el seu concert Íntimament. Una guitarra, una veu, i lletres intenses, seran les protagonistes de la nit, durant la qual la cantant presentarà cançons noves del seu primer àlbum "Copilotos", i farà un petit recorregut per la seva carrera musical amb Pastora.

Les entrades ja estan a la venda a la web rosescultura.cat. Tots els concerts començaran a les 22 h. El preu de les entrades és de 8 € (6,5€ amb el carnet Rosescultura).