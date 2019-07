La Festa de Presentació del Festival Acústica serà el proper dimecres a les vuit del vespre a la Plaça Josep Pla de Figueres. Es farà públic qui actuarà entre el dia 30 d'agost al 2 de setembre al centre de la capital alt-empordanesa i també s'anunciarà l'entitat guanyadira del Got Solidari.

Per acabar la festa hi haurà un concert a càrrec de Joan Reig, el bateria de Els Pets, i que estarà acompanyat de Pemi Rovira i Jimmy Pinyol del grup Lax'n Busto.