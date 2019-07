La cultura catalana viu la seva gran festa anual a l'entrega dels Premis Nacionals

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) ha lliurat aquest dijous els Premis Nacionals de Cultura 2019 al Teatre l'Artesà del Prat de Llobregat. La gala, presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat el paper transformador de la cultura i ha tingut un record pels polítics presos i exiliats i pels afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre. Els guardonats d'enguany han estat l'editora Maria Bohigas; l'escriptor Jaume Cabré; el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; la Federació d'Ateneus de Catalunya; la fira d'espectacles literaris Litteratum de Móra d'Ebre; la historiadora Josefina Matamoros; el Museu de Lleida; la pianista i compositora Clara Peya; l'artista Josep Ponsati, i la cuinera Carme Ruscalleda.

Durant el seu parlament, el president de la Generalitat ha recordat l'absència de personalitats a la gala "perquè són a la presó o a l'exili". Ha apel·lat al fet que la cultura "és una forma de reforçar la democràcia" i que és en aquells períodes amb més "llibertat política" quan la cultura més "s'ha expandit".

Torra, però, ha hagut d'aturar el seu discurs quan, entre el públic, i mentre parlava dels líders independentistes a la presó i a l'exili, li han respost que a Catalunya també hi ha gent "sense llar" i que passa "dificultats econòmiques" després que, aquest dijous, ha cridat l'espontani, s'hagi viscut un desnonament a la ciutat. El president, que ha assegurat que desconeixia els fets, ha assegurat que n'esbrinaria les causes.

El president de la Generalitat no ha estat l'únic en aprofitar la intervenció per recordar la situació dels presos independentistes. En recollir el guardó, l'escriptor Jaume Cabré ha lamentat que hi ha persones "a la presó o a l'exili per fer el que els vam demanar". No obstant això ha volgut remarcar que "la sort del nostre país és que te gent tossuda de mena". També Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, ha recordat que faltava l'exconseller de Cultura Lluís Puig.



Record al 155

Per la seva part Josep Giralt, director del Museu de Lleida, ha apel·lat a la importància de què els museus "recullin els neguits de la gent" i ha fet una crida a la "llibertat d'expressió". Giralt ha recordat que el museu que dirigeix va viure un "moment complicat" quan va haver de retornar les 44 obres del monestir de Sixena per ordre judicial. Però ha subratllat que l'equipament també va ser un exemple de llibertat d'expressió en acollir l'obra 'Presos polítics' de Santiago Sierra retirada d'ARCO en "aquell moment d'aplicació d'aquell número que tant hem utilitzat com és el 155".

No ha estat l'única menció a l'aplicació del 155 a Catalunya. També durant les actuacions Roberto G. Alonso, amb el seu espectacle 'Laberint Striptease', hi ha volgut fer-hi referència.



Ovació pels afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Un dels moments més emotius de la gala s'ha viscut quan el director de Litterarum Móra d'Ebre, Albert Pujol, ha demanat un aplaudiment pels afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. "Desapareixeran més de 5.000 hectàrees de cultura que han inspirat a grans autors", ha lamentat, alhora que ha volgut deixar clar que "la comarca lluitarà per continuar". També l'editora Maria Bohigas ha pensat en els afectats i ha assenyalat que amb el foc "un tros de cultura s'ha cremat".



El repte de seguir fent créixer la cultura

En els seus parlaments, els guardonats han apel·lat al fet que cal seguir creixent la cultura i s'han marcat reptes. Maria Bohigas ha fet una crida a escoltar "als que cultiven" cultura; Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes, a seguir "ensenyant a la gent que l'arquitectura és cultura"; Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, ha fet una crida a seguir "dinamitzant" des dels ateneus; la historiadora Josefina Matamoros ha instat a seguir treballant "per estar orgullosos de la nostra cultura"; la cuinera Carme Ruscalleda a apostar pels "pagesos, ramaders i la bona indústria alimentària"; mentre que la pianista i compositora Clara Peya a utilitzar més l'art "com a eina de reivindicació".

Per la seva part, l'artista Josep Ponsatí, que ha rebut el guardó de mans del president del Parlament, Roger Torrent, entre una gran ovació, ha volgut aprofitar el discurs per donar les gràcies a totes aquelles entitats que han cregut en la seva obra.



44 anys de premis

A part del presidents Torra i Torrent, han assistit a la cerimònia les conselleres Mariàngela Vilallonga i Ester Capella; l'expresident de la Generalitat, José Montilla; l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler; el president del CoNCA, Carles Duarte, i els membres del plenari; i el delegat territorial del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, entre altres personalitats del món de la cultura i de la societat civil.

El Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat, l'edifici modernista recentment renovat, ha estat l'escenari dels guardons, que enguany han celebrat la 44a edició i, per onzè any consecutiu, han estat concedits pel plenari del CoNCA.