Comerç Figueres entra al Club de Mecenatge del Museu del Joguet de Catalunya

El President de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, Josep Maria Joan Rosa, i el President de Comerç Figueres Associació, Lluís de Anguera Marín, han subscrit un conveni de col·laboració entre el Museu del Joguet de Catalunya i Comerç Figueres Associació.

Mitjançant aquest acord, Comerç Figueres Associació participa en el Club de Mecenatge del Museu del Joguet de Catalunya, que té com a objectiu donar suport al Museu per continuar amb el seu creixement, augmentar els programes públics i interns i impulsar projectes futurs, així com incentivar la cultura i difondre el nom de la ciutat dins i fora de les nostres fronteres. Aquest Club compta entre els seus col·laboradors amb el Setmanari de l'Alt Empordà.

Comerç Figueres Associació, seguint la seva línia de suport a diferents entitats de la ciutat, vol que tots els associats gaudeixin dels avantatges que ofereixen el Museu i la mateixa Associació. L'objectiu final del conveni és continuar fusionant el comerç amb la cultura i amb les entitats de la ciutat. Per tot això us conviden a participar activament en la nostra Associació i amb el Museu del Joguet de Catalunya.

Per la seva banda, els titulars de la targeta EmpordàCard gaudiran d'una promoció de 2x1 a les entrades al Museu del Joguet de Catalunya si presenten la targeta a la taquilla del Museu.

El suport de la iniciativa privada, mitjançant el Club de Mecenatge, és essencial pel Museu del Joguet de Catalunya a Figueres i col·laborar-hi és donar suport als valors i objectius del Museu i als programes actuals; és ser partícip de la seva projecció i del seu desenvolupament; és sumar esforços amb altres entitats per tal de projectar-ne el futur.