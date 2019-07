Tres muntatges fusionen teatre, poesia i música, a la Fundació Perramon

Un centre d'art o un museu pot ser quelcom més que un espai expositiu. Això ho saben bé els responsables de la Fundació Perramon de Ventalló, que, com l'any passat, han decidit programar tres espectacles al llarg d'aquest divendres i dissabte, i els següen que fusionen teatre, poesia i música a l'entorn de l'artista Albert-Ràfols Casamada. L'accés als muntatges, un dels quals és una estrena absoluta, Amb la veu (i la música) als ulls, és gratuït tot i que, a causa de l'espai, l'aforament és limitat a una trentena de persones, cosa que també li aporta un grau d'intimitat molt especial.

Carme Canet, coordinadora de les activitats, explica que fa un temps va descobrir aquest espai i immediatament «em vaig enamorar d'ell». Això l'ha portat a gestar espectacles «fets a mida per a aquests espais». Els dos primers, programats per a aquest divendres i dissabte, ja es van poder veure l'any passat. Divendres, doncs, es presenta Policromia o la galeria dels miralls. Sota la dramatúrgia i interpretació de la mateixa Carme Canet i Aina Girbau, i música en directe del pianista Ferran Cullell, es tracta d'un espectacle poeticomusical basat en l'àlbum homònim del pintor i poeta Casamada. Textos musicats, música recitada, estímuls visuals i sonors voltats de les seves pintures. L'endemà es presenta DignitArt, un muntatge teatral de petit format creat amb motiu del desè aniversari de la mort de Ricard Salvat, amb la col·laboració del dramaturg i pedagog Ràfols-Casamada i la seva dona, Maria Girona. Tots tres van crear diferents espectacles teatrals, dels quals faran fragments acompanyats dels dibuixos fets per a l'ocasió, tant de figurinisme com d'escenografia.

La relació amb Gerard Sala



El darrer muntatge, que es veurà el proper cap de setmana, tant divendres i dissabte, és l'estrena del cicle, Amb la veu (i la música) als ulls, i estableix un vincle entre Ràfols-Casamada i el també artista, deixeble i amic seu, Gerard Sala. Com explica Carme Canet, encarregada novament de la dramatúrgia i, en aquest cas, de la recitació en solitari, amb la música de piano de Ferran Cullell, «les paraules, les pintures i la música gronxaran el públic entre el buit i la llum, entre els silencis i les foscors». Amb ells «descobrirem mons interiors que ens arriben amb uns altres ulls».

Tots els espectacles comencen a dos quarts de vuit del vespre.