Moshka obre el 13 de juliol el cicle «Música al castell de Llers»

Moshka obriran el dissabte 13 de juliol un nou cicle de `Música al Castell de Llers', que oferirà cada dissabte al vespre, fins al 10 d'agost, una variada oferta musical pensada per a tot tipus de públic. «És el sisè any i n'estem contentes. Les bases són les de quan vam començar: bona música i un entorn únic per passar una bona vetllada de dissabte a la fresca», indiquen Nuri Llinares i Anna Admetlla, portaveus de l'organització. El cicle el munta el grup Fes-te Bruixa, que cada mes de maig s'encarrega també de la Fira Bruixa, i compta amb el suport de l'Ajuntament del municipi.

L'entrada és gratuïta i els concerts es fan a l'aire lliure, en el recinte medieval al peu de la torre. En cas de mal temps es traslladaran a la sala noble del mateix castell.

Aisha and The Ray Band, Nito Figueras Quartet i Alverd Oliva Quartet són artistes o formacions que ja han passat pel cicle musical i hi tornen. La idea és que en cada edició hi hagi una oferta prou variada perquè el públic no es vulgui deixar passar cap dissabte. «Públic fidel? Sí sí. Ja en tenim. Per la música i també per l'ambient. És molt agradable asseure's tranquil·lament a la fresca a escoltar un concert», coincideixen Llinares i Admetlla.

Els encarregats de tancar els concerts d'estiu seran uns vells coneguts: els empordanesos Merkado Negro i el seu jazz-fusió. Sempre són festa assegurada. Amb una carrera de 10 anys als escenaris prometen oferir versions més personals d'alguns clàssics i també temes propis. L'última actuació serà aquest any el 10 d'agost.

'Música al castell de Llers' va nèixer l'any 2014 i és una excel·lent oportunitat per escoltar bona música els vespres d'estiu enmig de les pedres de l'espectacular recinte del castell medieval.