El misteri de la dansa aixeca el teló a Peralada i Figueres

La dansa és la gran protagonista de la setmana. No tan sols Figueres serà «ocupada» durant cinc dies pel Festival de Dansa i Moviment Figueres Es Mou sinó que el Festival Castell de Peralada ha convidat una de les companyies de ballet més importants del món, el Ballet Mariïnski de Sant Petersburg, per inaugurar, aquests dijous i divendres, la seva 33a edició.

El Ballet Mariïnski, antigament conegut com Ballet Imperial Rus, té unes arrels ancestrals ja que va ser creat el 1738. Mai, fins ara, havia actuat a Peralada, un escenari per on han passat algunes de les grans companyies de dansa del món. Per a la inauguració del Festival, el Mariïnski ha preparat un doble programa. Dijous presenta la coreografia Les quatre estacions d'Ilya Zhivoi, una proposta fresca i moderna, un ballet neoclàssic amb música contemporània de Max Richter qui ha reinterpretat l'obra mestra de Vivaldi. L'endemà, un programa mixt amb tres grans coreògrafs: Chopiniana de Michel Fokine; In the night de Jerome Robbins; Marguerite and Armand de Frederick Ashton.

El Festival canvia de registre dissabte amb l'actriu i cantant anglofrancesa, filla de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, qui presenta el seu darrer àlbum, Rest, considerat per la premsa internacional com un dels millors del 2017.

Joan Brossa i Santos Torroella



L'altra gran oferta de dansa arriba amb Figueres Es Mou, un festival que tindrà diferents escenaris per acollir vint-i-una propostes. La primera, aquest dimarts a la biblioteca, on el ballarí Toni Jodar explicarà la dansa moderna i contemporània, mentre que l'endemà seran Emma Riba i Laura Alcalà les que representaran Olor de menta, una peça de dansa creada a partir de poemes escènics de Joan Brossa.

Un altre dels espais alternatius serà el Museu de l'Empordà, on, divendres a la nit, es podrà veure una nova producció de Sociedad Doctor Alonso, Jo no posava els títols a les meves obres, a partir de la pintura, els textos i la historiografia d'Ángeles Santos Torroella.

La majoria dels espectacles del festival són gratuïts. Cal destacar el projecte MOU Jove 2019, tres propostes de creadors i creadores de Figueres dimarts a la plaça de l'Ajuntament; Espera de la Cia. Circo Eia, divendres a l'església Sant Pere; la projecció The Feeling of Going de Skånes dansteater malmö opera / Ben Wright, dijous, als cinemes Las Vegas o Anónimas Raíces de Premoh's Cru.

Finalment, Figueres a escena també se suma a la setmana de la dansa amb la peça de Guy Nader i Maria Campos Set of Sets, dissabte al Teatre El Jardí. Aquest és un dels muntatges de pagament.