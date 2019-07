La mel, un producte autòcton que consolida la fira de Colera

Aquest diumenge Colera acull la dissetena Fira de la Mel Novella. L'esdeveniment, que ocuparà la plaça Pi i Margall i alguns carrers del voltant, es va iniciar perquè hi havia productors de mel al poble i la mel n'és un producte autòcton. L'edició d'enguany mantindrà l'estructura habitual dels darrers anys.

«El fet de realitzar-ho en època turística afavoreix el seu èxit, la qual cosa la converteix en un atractiu més per al municipi, fent que la gent s'hi apropi», segons fonts de l'Ajuntament.

Les parades són procedents de diferents punts de Catalunya. Com que la majoria és un públic familiar, es podran realitzar una sèrie de tallers destinats als més menuts de la casa.

El productor local



Francesc Montenegro és l'únic apicultor local, actualment ja jubilat, el negoci del qual el porta el seu fill. Les seves abelles crien dins el Parc Natural de l'Albera, la qual cosa fa que s'alimentin a partir de plantes silvestres. Els seus eixams originàriament eren autòctons, però el fet que a França s'ha posat de moda produir mel amb les abelles Buckfast ha provocat que tingui una barreja. Aquestes noves abelles no estan acostumades ni a la tramuntana ni a les temperatures d'aquí, la qual cosa els afecta.

Un altre dels problemes amb què Montenegro s'ha trobat és el canvi climàtic. «Aquests animalons tenen les dates molt fixades. No saben quan ve la floració, la qual cosa els trastoca i no crien suficients abelles. A més, es troben que amb la calor el nèctar s'evapora i els costa trobar-ne». Hi afegeix que l'ús de productes químics en arbres fruiters per matar el pugó o altres plagues també mata les abelles quan s'hi acosten. Això, no només afecta aquests artròpodes sinó també tot l'ecosistema, ja que si les abelles no poden portar el pol·len de flor en flor no es produeix la pol·linització.

El productor de Colera, destaca que ell és un apicultor que cuida les seves abelles i que només té mel quan en produeixen ja que no intervé en el seu procés de producció i és tot natural, i «no compro mel a altres productors» i afirma que ja que «la fira és després de Sant Joan i les escoles ja han tancat, al municipi hi haurà turistes, la qual cosa afavorirà l'afluència de visitants de la fira».