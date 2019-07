Horta Capallera celebra la seva quarantena Festa Major

Els veïns del barri Horta Capallera estan d'enhorabona, aquest dissabte celebren quaranta anys de la seva Festa Major. Francesc Paneque, president de l'Associació de Veïns, destaca que és una celebració que «s'ha consolidat, i, que se'n tingui constància, s'ha fet el primer dissabte de juliol durant quaranta anys de manera ininterrompuda».

Aquest any tindrà lloc la segona edició del concurs de truites, després de l'èxit de participació de l'edició anterior, amb 25 concursants. Les inscripcions per al concurs estan obertes fins aquest divendres, totes les tardes a la seu de l'Associació. Com en edicions anteriors, també hi haurà berenar infantil.

Tot seguit, a dos quarts de nou, està prevista una gran cercavila multicultural formada pels GraLLERS, Aires de mi Tierra, Grupo Folclórico Renacer i l'Esbart Dansaire de Figueres. Aquesta rua acabarà amb un gran espectacle a la pista de ball de la nit. Serà un acte de germanor entre les cultures catalanes i llatinoamericanes.

A dos quarts d'onze de la nit es farà l'entrega de premis del concurs de truites.

La festa acabarà amb ball a càrrec de La Band Gogh, un grup integrat per exfundadors de l'orquestra Montecarlo i que s'autoanomenen com una «barreja d'art, música, pintura ( performance), qualitat, elegància, bogeria i professionalitat, a la màxima expressió».

Paneque espera que vagi molta gent a la celebració, i que això visibilitzi el barri. Creu que, veient les xifres de participació creixent dels diferents esdeveniments que organitza l'associació, aquesta festa no es quedarà enrere.

També vol aprofitar que n'és la festa perquè el nou govern municipal s'apropi al barri i es faci càrrec de les mancances que té.