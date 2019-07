El juliol arriba i amb aquest una de les cites artístiques més sòlides de Cadaqués: el Mini Print. Ho fa per 39è any consecutiu presentant obra de 646 artistes arribats de cinquanta països d'arreu del món. La inauguració, que es va fer dissabte passat, va servir també per presentar la primera de les sis exposicions individuals del concurs, concretament, la de la catalana Marta Balada. Es podrà veure fins aquest divendres. L'endemà inaugura el japonès Toshiaki Shozu.