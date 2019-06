L'Aula de Teatre de Figueres obre les preinscripcions per a nens i joves de 3 a 18 anys

Un cop acabat el curs escolar, l'Aula de Teatre de Figueres obre les preinscripcions per al curs 2019-2020. El projecte educatiu de l'Aula ofereix classes de teatre per a nenes, nens i joves des dels 3 anys fins als 18 anys, amb classes específiques de cos i veu per als joves que vulguin encaminar el seu futur cap al món de les arts escèniques, així com classes d'interpretació de cançons. Els alumnes es podran preinscriure als cursos a través del web www.atebfigueres.cat, de l'1 de juliol al 15 de setembre.

Durant el curs 2018-2019, els alumnes de l'Aula de Teatre de Figueres han participat a les activitats complementàries als cursos que ha organitzat l'escola, com el club de lectura de llegir teatre, realitzat conjuntament amb la Biblioteca de Figueres, i com l'assistència a algunes obres de la programació de Figueres a escena. Les mostres dels alumnes s'han realitzat a diferents espais de la ciutat, donant un valor social als espectacles, fent les representacions en geriàtrics, la biblioteca o al carrer. L'objectiu per al curs 2019-2020 són la consolidació dels grups existents (de 1r de primària a 4rt ESO) i l'obertura del grup de joves més grans, que aquest any no ha tingut alumnes.



Un projecte educatiu d'abast municipal

El projecte educatiu de l'ATEB rep el suport de l'Ajuntament, a través del Pla de Subvencions i el Pla Educatiu d'Entorn, que permet realitzar activitats extraescolars de teatre a les escoles impulsades per les AFA's, reduint el cost de les activitats. A través del Projecte Escoles Obertes s'han ofert activitats de teatre gratuïtes pels nens i nenes de l'Anicet de Pagès. A més, l'Aula està present en diferents espais socials com és el CC Bon Pastor, El projecte Ksameu, o el centre de Lleure el Dofí, amb el seu projecte de teatre a l'abast.