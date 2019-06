Jaume Alsina, nou president de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí

La Federació d'entitats Aula de Teatre Eduard Bartolí va renovar la seva junta el passat 7 de juny, en una assemblea extraordinària celebrada al Casino Menestral Figuerenc. La nova junta està formada per Jaume Alsina com a president, Carme Gifre com a secretària, Montse Testar com a tresorera i Eduard Ayats com a vicepresident, i Jaume Pujadas i Anna Carig com a vocals.

L'objectiu de la nova junta és desenvolupar un pla de treball que consolidi i ampliï el projecte actual de l'entitat. A més, vol ser un punt de trobada per les companyies de teatre amateur, perquè puguin treballar en xarxa i teixir aliances per resoldre les necessitats compartides, com és un magatzem per escenografia i vestuari de les companyies. Actualment, la federació està formada per La Funcional Teatre, TQuatre, El Casino Menestral, Taller de Teatre, A Mossegades i Els Pastorets de Figueres.