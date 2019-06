El festival Sons del Món ja ha venut més de 7.000 entrades, un 20% més que l'any passat. Així ho ha destacat el director del certamen, Xavi Pascual, qui creu que és possible superar el públic de l'any passat en el qual van tenir més de 20.000 espectadors. Pascual també ha indicat que queden les últimes entrades pels concerts de Boney M., Texas i Luz Casal i que els concerts de petit format als ja estan al 80%.

Enguany passaran per Sons del Món Texas, Morat, Luz Casal, Boney M, Rozalén, Ramon Mirabet, Oques Grasses, The Original Wailers, Quimi Portet, Roger Mas i Judit Neddermann. Pascual ha recordat que han volgut posicionar-se "com el quart gran festival de la Costa Brava i el gran festival de l'Alt Empordà de música moderna i per això han fet una aposta per artistes internacionals d'una forma més accentuada". El festival arrencarà la nit del 5 de juliol amb Mirabet i finalitzarà el 3 d'agost amb Rozalén.

"El nivell de venda és superior al de l'any passat i és molt positiu perquè significa que el públic ja coneix el festival", ha recalcat Pascual. El director ha manifestat que perquè un festival tingui èxit una de les claus és que tingui un leitmotiv clar i en el cas de Sons del Món, ha explicat, és que "posa en valors els actius de l'Empordà com el patrimoni, el vi i el paisatge. Això només es pot trobar a Sons del Món", ha dit. També ha afegit que la segona clau és tenir artistes musicals "que tinguin un atractiu i que sigui la única actuació que ofereixen al país".

De fet, el festival ha programat al llarg de l'estiu concerts en escenaris tant emblemàtics com al Ciutadella de Roses, la Basílica de Castelló d'Empúries o la platja d'Empuriabrava. Entre els artistes convidats, hi ha Texas, Morat, Luz Casal, Boney M, Rozalén, Ramon Mirabet, Oques Grasses o The Original Wailers.



Tres concerts íntims

La proposta del festival que vincula música i els vins de la DO Empordà oferirà aquest any tres concerts íntims. El primer serà el 12 de juliol al Celler Vinya dels Aspres, a Cantallops (Alt Empordà) amb l'actuació de l'artista Quimi Portet. El 19 de juliol serà el torn de Roger Mas, que oferirà un concert als Cellers d'en Guilla, a Rabós. El cantautor oferirà una actuació a guitarra i veu fidel al seu estil. Finalment, el 27 de juliol el Celler Martin Faixó de Cadaqués acollirà el concert d'una de les cantautores del moment, Judit Neddermann. Des de la presentació oficial de Nua al festival Strenes de 2018, l'artista ha realitzat centenars d'actuacions.

