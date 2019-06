Sant Pere Pescador obre les «Passejades Teatrals» a nous formats i al turisme

Hi ha moltes maneres de promoure el coneixement d'un poble o d'una ciutat. A Sant Pere Pescador, des de fa uns anys, s'organitzen les Passejades Teatrals, que barregen la visita turística i l'art del teatre. Uns guies autòctons fan circular els grups de gent inscrita –cal inscriure's prèviament aquí i els grups són d'unes 15 persones– pels carrers del poble, tot teatralitzant la història dels edificis, places, carrers i racons de la localitat.

Després de cinc edicions celebrades, les Passejades Teatrals de Sant Pere Pescador proposen ampliar el format i els objectius, tot mantenint la seva essència. «Les escenes ja no seran només representades per l'equip artístic habitual, sinó que s'obren a tots els grups i companyies teatrals que acceptin el repte de participar-hi. D'aquesta manera, el públic podrà gaudir cada setmana d'una programació diferent i veure propostes escèniques procedents de tot arreu, una mesura que esperem porti associat un notable augment d'espectadors» explica Xavier Valentí, membre de l'equip artístic i de producció, juntament amb Anna Arnay i Susanna Bosch.

Les Passejades són un recorregut a peu a través de quatre escenes escampades pel poble de Sant Pere Pescador. No es tracta pas de recreacions històriques o quadres èpics d'un passat gloriós. «Es tracta d'escenes d'estil divers que van canviant d'any en any: a vegades retraten el Sant Pere actual, en algunes ocasions es fan ressò d'algunes de les inquietuds dels seus habitants, amb escenes com l'any passat dedicades a la crisi dels refugiats», assenyala la tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, Mercè Ylla. El recorregut també s'omple d'escenes que mostren la manera de viure dels habitants del poble.

L'equip de les Passejades és un col·lectiu molt heterogeni que s'estira i s'arronsa segons l'any. És un projecte participatiu que enguany celebra el seu sisè estiu. «Estem elaborant una programació molt àmplia de propostes de microteatre que doni cabuda als formats més variats: teatre, dansa, circ, teatre d'objectes i monòlegs». Enguany també, i com a novetat, hi haurà un sistema de subtitulació Català-Anglès/llengua original-català i anglès que permetrà la comprensió de les escenes parlades i facilitarà la creació d'un públic més heterogeni i culturalment divers. També servirà per a obrir definitivament l'esdeveniment a l'important gruix de turistes i visitants que Sant Pere Pescador acull durant la temporada estival.

El seu format principal és el microteatre: una experiència intensa i única tant per als espectadors com els intèrprets; escenes breus d'aproximadament deu/quinze minuts de durada a càrrec de pocs actors i en espais reduïts. «És una activitat pensada per a fer salut, cultura i amanir de poesia i bon humor un bon estiu», asseguren els organitzadors.

Gran popularitat



El microteatre és un format artístic que va néixer bàsicament durant els anys més severs de la darrera recessió econòmica a Catalunya i l'Estat espanyol. En una dècada, s'ha anat consolidant com a un gènere teatral més i la seva popularitat continua en augment. «El naixement d'un festival d'aquestes característiques és un fet pioner que pot enriquir encara més un municipi amb una indiscutible tradició teatral» assenyala la seva carta de presentació.

Les Passejades Teatrals obriran la seva programació el dilluns 15 de juliol a les nou del vespre, amb visites fins a dos quarts de dotze de la nit, i continuaran fins al 2 de setembre.