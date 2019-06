El «Realisme català» arriba a Sitges comissariat per Mariona Seguranyes

El Museu Maricel de Sitges acollirà a partir del 4 de juliol la mostra 'Realisme(s) a Catalunya. (1917-1936) Del Picasso clàssic al Dalí surrealista'. L'exposició, dissenyada des de Sitges i amb previsió de traslladar-la posteriorment a Valls i Olot, reuneix les millors obres de l'època d'entreguerres, signades per Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joaquim Sunyer, Alfred Sisquella, Josep Maria de Togores, Ángeles Santos o Joan Miró. El director gerent en funcions del Consorci de Patrimoni de Sitges, Pere Izquierdo, assegura que el recull d'obres ofereix un discurs "innovador" sobre la importància del realisme com a moviment previ a l'Abstracció. L'exposició, comissariada per la figuerenca Mariona Seguranyes, es podrà visitar fins el 23 d'octubre.

'Realisme(s) a Catalunya. (1917-1936) Del Picasso clàssic al Dalí surrealista' mostra com el retorn al realisme i el classicisme va influir en els artistes catalans. Així, l'exposició relata les trobades i desencontres dels creadors en un marc de grans transformacions socials i polítiques, com l'avançada de la Primer Guerra Mundial, la Revolució Russa o la crisi del Govern espanyol, mentre a Catalunya moria el president de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba.

L'exposició inclou obres i documentació procedents del Museu Picasso de Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu de Montserrat- Abadia de Montserrat, Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida, Museu d'Art de Sabadell, Fundació Abelló de Mollet del Vallès, Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Museu de Valls, Museu de la Garrotxa, Olot, Museu d'Història de Girona, Alfolí de la Sal - Museu de l'Escala, a banda de diverses col·leccions particulars.