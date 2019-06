Narcís Serra presenta la seva tercera novel·la «Bonnie Norwick» a Figueres

Narcís Serra Llovera va néixer a Figueres el 1969. Llicenciat en Dret, exerceix com a advocat a Girona i encara té temps per la literatura. Serra té tres novel·les escrita, la darrera, Bonnie Norwick, que es presenta aquest dimarts a dos quarts de vuit del vespre a la biblioteca de Figueres. L'acte, organitzat per la llibreria La Ploma, el condueix el també advocat i escriptor Carles McCragh.

Serra es va estrenar en literatura publicant A les mans de Venus, fa nou anys. Posteriorment també apareixeria Infusió de cicuta. Aquesta nova proposta, Bonnie Norwick, publicada per l'editorial Gregal, és «una història d'amor i de miralls, una història sobre el desig de viure una vida diferent» alhora que un crit a favor de la igualitat de gènere.

El pes de les mentides



L'argument arranca amb una trama candent: l'Elisenda marxa de casa deixant-li una nota al seu marit, un missatge al seu editor i trucant a l'institut on treballa. Fa trenta anys que carrega amb una mentida «que s'ha fet massa grossa». Havia escrit una novel·la però no gosava publicar-la per no ser més que el seu marit. Un amic li ofereix una solució: convertir-se en traductora d'obres de literatura anglesa, entre les quals hi ha les d'una autora anomenada Bonnie Norwick. Tres dècades més tard, la mentida no es pot contenir.