El Museu de l'Empordà habilitarà una sala annexa com a aula educativa

Un dels pilars de qualsevol museu és la seva oferta educativa. És per això que el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, tenia molt clar que, dins el pla estratègic del centre, calia tenir-ho molt en compte. Així, després d'un any i mig de treball, amb la participació d'una cinquantena de persones del món educatiu, cultural i social figuerenc, el museu ja disposa d'un nou projecte educatiu que es desplegarà el curs vinent. Per fer-ho possible, a més, s'habilitarà un espai municipal, annex al museu i actualment en desús, exclusivament com a aula educativa.

Aquest nou espai «era absolutament necessari», reconeix Bech, que assegura que realitzar «certes activitats» a les mateixes sales del museu suposava un risc per la proximitat de les peces que s'exposen. Les propostes, d'entrada dirigides a alumnes d'infantil a batxillerat i, posteriorment, a un públic adult, que s'hi duran a terme han sorgit d'un projecte «participatiu» coordinat i gestat per l'empresa Adhoc Cultura amb la col·laboració de l'Àrea de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

El projecte ha inclòs la revisió de les activitats ja existents, la selecció i millora de les que funcionaven més bé i la creació de noves. En total, doncs, se n'oferiran nou. En aquest sentit, des de fa setmanes, el museu acull diverses proves pilots amb alumnes reals i presentacions al professorat. Com explica Bech, allò que tenen en comú totes les activitats «és la relació amb el territori» a partir de la col·lecció del museu. De fet, aquesta connexió va ser un dels punts més demanats pels participants en el projecte. «Es tracta d'anar més enllà de l'art», afegeix. En aquest sentit, per exemple, una proposta de primària i secundària s'anomena Publicity i proposa als alumnes utilitzar l'art per fer una campanya publicitària destinada a promocionar la comarca. Una altra de les propostes, anomenada Mapa dels Invents, convertirà els alumnes en inventors de nous objectes i noves realitats.

Aprendre des de la pràctica



Quelcom que cerquen aquestes activitats és potenciar «la participació» dels joves, «que aprenguin amb la pràctica i que s'acostin a l'art no des de la teoria» sinó donant-li un ús. En aquest sentit, han tingut molt en compte les competències bàsiques d'educació.

El desenvolupament de les activitats sortirà a licitació aviat i es preveu impulsar-les aquest curs vinent.