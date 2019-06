El Liceu a la Fresca permetrà veure l'òpera «Tosca» a la pista de La Cate

Divendres, 28 de juny, es podrà veure l'òpera Tosca, de Giacomo Puccini, en més d'un centenar de localitzacions de tot Catalunya, entre elles la pista exterior de La Cate de Figueres, i TV3 l'emetrà pel 33, amb Carolina Rosich i Jofre Font com a presentadors. D'aquesta manera, el Liceu a la Fresca es consolida amb la cinquena edició. El projecte compta amb la col·laboració de TV3 i RTVE, així com amb la participació activa de La Caixa.

En aquesta cinquena edició, el Gran Teatre del Liceu tornarà a acostar l'òpera als municipis catalans amb la iniciativa Liceu a la Fresca, un projecte que arriba per primer cop a totes les comarques de Catalunya. TV3 tornarà a col·laborar amb l'activitat amb la transmissió, pel 33, de l'òpera "Tosca", que s'està representant al Gran Teatre del Liceu de Barcelona del 9 al 28 de juny.

La transmissió, divendres, 28 de juny, es podrà seguir també simultàniament a través de més d'un centenar de pantalles gegants ubicades en espais públics. Els presentadors de la transmissió, en directe, des de l'Arc de Triomf de Barcelona, seran Carolina Rosich i Jofre Font, que explicaran elements clau de Tosca per entendre més bé l'obra.

A la presentació d'aquest matí han assistit Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu; Vicent Sanchis, director de TV3; Samuel Martín, director de La 2; els presentadors de la transmissió, Carolina Rosich i Jofre Font; l'equip artístic de l'òpera; diversos alcaldes dels municipis que hi participen i representants d'institucions col·laboradores, com Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa".

Vicent Sanchis, director de TV3, ha definit el Liceu a la Fresca com una "festa de la cultura en què calen quatre elements: algú que la faci possible, uns mitjans compromesos com a servei públic i difusors de la cultura, uns mecenes i el públic que, any rere any, ha anat augmentant."

Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, ha qualificat la iniciativa com "la culminació d'un projecte que, any rere any, apropa l'òpera al territori. Un projecte aglutinador, necessari per posar en valor la cultura, l'òpera, i fer-la més accessible."

Samuel Martín, director de La 2, ha lloat la iniciativa, perquè "permet reafirmar aquest compromís que tenim les televisions públiques amb el servei públic. Accions com aquestes, són les que donen sentit a un canal que fa un gran esforç per acostar la cultura a tots els racons del país."

Per últim, Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa", ha felicitat el cinquè aniversari del Liceu a la Fresca i ha emfatitzat que "un projecte, amb col·laboració institucional, arriba més lluny."