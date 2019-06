L'art reflexiu i reivindicatiu de Marc Torrent contra les agressions sexuals

No és No és el nou projecte de l'artista escalenc Marc Torrent, una performance reflexiva i reivindicativa per donar suport al col·lectiu femení davant els nombrosos casos d'agressions sexuals. Acostumat a buscar a través de l'art la reflexió de l'espectador cap als temes que el turmenten i no el deixen indiferent, ara l'artista converteix de nou el seu treball en un mitjà d'expressió per seguir generant inquietuds entre el públic. Torrent també fa una crida a la participació femenina per aconseguir que el projecte arribi amb més força al públic.

Marc Torrent ha ultimat l'obra que és el centre del seu projecte, una pintura de grans dimensions: «Veiem un rostre, el d'una dona que surt de la dutxa amb la mirada posada en l'espectador perquè aquest extregui les seves pròpies conclusions». El monòleg visual que expressen les mirades, conjugant hiperrealisme i art figuratiu, cobra de nou importància: «La model és la meva parella que, com jo, vol alçar la veu contra aquesta xacra social». Seguint el seu propi estil, Torrent mostra un cop més que és un artista amb un llenguatge propi.

«Davant de casos recents com el de la Manada, que cada cop són més nombrosos a la nostra societat», Torrent vol fer cridar les dones i mostrar-los el seu suport: «Vull posar la meva empremta com a artista, considero que tinc com a deure fer crítica de les coses que passen a la nostra societat, i mostrar a les dones que no estan soles».



Obert a la participació de la gent



L'obra vol jugar amb la llum, l'espai i el so, en una performance on el crit de les dones tindrà un pes important: «En una sala en penombres, la pintura estarà situada al centre, il·luminada, i al costat es col·locaran dos altaveus que posaran veu al sentiment de vulnerabilitat, dolor i impotència que senten les dones». «La meva idea era que no només fos una obra pictòrica que anés col·locada en una sala, sinó que fos una instal·lació on el col·lectiu femení pogués participar, posant-se en el lloc de les persones que hagin viscut aquesta situació». Totes les persones que vulguin participar en el projecte poden fer-ho a través del correu electrònic a ttorrent92@hotmail.com, «enviat un àudio amb un crit, un silenci, una veu que pugui expressar aquest sentiment, expressa l'artista». Els interessats poden participar fins a la primera setmana de juliol.

Està previst que la performance s'inauguri després de l'estiu a l'Escala i, posteriorment serà itinerant per diferents espais i es traslladarà a Castelló d'Empúries, Figueres i Barcelona.

Mentrestant el jove escalenc continua amb el seu treball a l'Escala d'Art que ha tancat la temporada de workshops amb el taller del pintor realista Eduardo Millán. Una desena d'artistes van assistir a una trobada durant tres dies on la fotografia i la pintura en van ser els màxims protagonistes.

Ara l'escola d'art d'hivern i els tallers amb artistes convidats fan una parada fins al mes de setembre vinent, destaca Torrent, director del centre.