La Fira de l'Abat anima Llançà amb un mercat medieval

Per novè any consecutiu, i a causa de l'èxit de l'edició anterior, l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament de Llançà organitzen, aquest dissabte i diumenge, la 9a Fira de l'Abat. L'activitat es concentrarà als carrers principals del nucli antic i consistirà a oferir tota una sèrie d'activitats pròpies d'un mercat medieval com ara parades, activitats i espectacles.



Tota mena d'espectacles



Al llarg dels dos dies hi haurà animació pels carrers, espectacles d'aus rapinyaires, jocs gegants, campament d'arquers, faquirs, entre altres propostes.

Cal destacar que una vegada més, serà el col·lectiu Sabors Catalans, organitzador principal de la fira. A més, bona part dels comerços llançanencs participaran activament en la iniciativa tot oferint els seus productes al carrer.