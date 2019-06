Creen un mural al Mas Pau que uneix la gent gran i la gent jove d'Avinyonet de Puigventós

Gerard Mas té 18 anys i ha estudiat el cicle de revestiments murals artístics a l'escola d'art d'Olot. Per concloure'l, li calia fer un treball de final de curs en forma de mural i va decidir dedicar-lo al seu poble, Avinyonet de Puigventós. Gràcies a l'entesa amb l'Ajuntament, Mas ha pintat un mural, desplegat en tres parets, al Centre Cultural Puigventós del Mas Pau. La inauguració es fa aquest dissabte a les 6 de la tarda dins els actes de la festa del Mas Pau.

«Des de petit que m'agrada pintar i dibuixar», reconeix Mas, que durant set anys va estudiar a l'Acadèmia Àurea de Figueres. Va ser, però, a Olot on va prendre contacte amb la tècnica muralística, una disciplina que, diu, vol seguir conreant ampliant-ne les tècniques. «El mural és una manera artística d'expressar-te», comenta el jove.

El mural que ha creat per al Mas Pau, on justament viu, està dedicat a la relació entre la gent gran i la gent jove, representat en sis figures anònimes, amb el paisatge d'Avinyonet de fons i poblat per alguns dels elements més representatius del poble. «Al principi volia fer un mural realista, però els mestres em van aconsellar un estil diferent, que atragués la gent jove», comenta Mas. Així, l'artista va decantar-se per un estil més abstracte amb les figures en blanc i negre i emmarcades en una aura magenta. El més complicat de resoldre tècnicament ha estat un escaló a la paret mitgera.

Punt d'unió entre nuclis



Després de la inauguració del mural, la celebració seguirà a la Rambla Santa Eugènia amb una festa de l'escuma infantil. Ja a les 9 del vespre, tindrà lloc una botifarrada popular i, a dos quarts d'onze de la nit, un concert amb el grup Stop'80. L'alcaldessa d'Avinyonet, Júlia Gil, reconeix que aquesta festa és molt important per al poble. «La vam recuperar ara fa tres anys perquè creiem que les festes són un punt d'unió amb el que crear sinergies entre els dos nuclis del poble», comenta Gil, que valora com a molt positiu els resultats obtinguts fins ara. El fet de dur a terme la festa a la Rambla Santa Eugènia no és casual. Es tracta d'un espai molt social i que, justament, recentment ha estat millorada. Així, s'ha pavimentat amb llambordes i s'han instal·lat quatre guals per evitar barreres arquitectòniques. També s'ha millorat el parc infantil.