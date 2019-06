Aquabrava se submergeix en l'art mural de la mà de la rosinca Diana Taubin

Fidel a la seva cita amb el Parc Aquabrava de Roses, l'artista mural Diana Taubin ha tornat a deixar petjada a les instal·lacions aques estiu. Aquesta és la quarta temporada que la direcció del Parc confia en el seu treball per dotar d'atractiu turístic l'equipament que mantindrà obertes les portes fins a l'11 de setembre. Enguany el parc s'ha inaugurat amb diferents millores al conjunt i amb l'ampliació de les zones verdes i vegetació.

L'estètica del parc és un dels detalls que es cuida especialment. Per aquest motiu Taubin, mesos abans que obri portes, es dedica a repintar aquelles parts del recinte que, a causa de l'erosió de l'aigua, perden color, com ara la piscina d'ones per als més petits, i també a millorar algunes atraccions i espais de serveis, que des de fa anys mantenien la seva imatge.



Les escenes dels contes tradicionals i els animals de la selva s'han apoderat aquest estiu del parc a través d'imatges que causen un gran impacte visual, dissenyades per Taubin. «Eren espais que feia molts anys que no es pintaven i visualment s'havien de millorar».

El parc aquàtic compta amb un total de dinou atraccions per a totes les edats, zones de relax i serveis diversos com restaurants. La zona infantil té atraccions com el vaixell pirata Pirate Island, una piscina d'onades o el Tropic Island amb tobogans i jocs d'escalada, en els quals aquesta any Diana Taubin ha estat treballant per renovar la seva imatge.

Diana Taubin està especialitzada en arquitectura i urbanisme, però va debutar en la pintura mural amb el seu pare quan tenia deu anys. Des del 1988 ha realitzat nombrosos frescos a l'Amèrica Llatina i a Espanya. Els darrers anys, ha treballat en diversos murals a França i aquest estiu repeteix l'experiència de decorar el parc aquàtic Aquabrava de Roses. Taubin valora especialment la seva labor al parc: «Que la imatge del meu treball estigui cada cop més present a Aquabrava, cada any amb més coses noves, m'omple de satisfacció».

Per a Taubin, fer un mural a Aquabrava era una aspiració que tenia des que va arribar a Roses, des de l'Argentina, l'any 2002, i l'any 2016 la va fer possible, realitzant una pintura a la piscina d'ones infantil pintant al seu fons la imatge espectacular d'un vaixell enfonsat. Taubin utilitza la pintura acrílica plàstica per pintar les parets i clor cautxú per a l'interior de la piscina. Cada any repinta el que ha fet l'estiu anterior per mantenir impecable el resultat, omplint d'art nous espais.