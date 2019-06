El foc, la música i el ball recorren les revetlles de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan, una de les festes més arrelades a Catalunya, ha il·luminat el cel de la nit més curta de l'any amb focs d'artifici i petards. Les fogueres, enceses amb la Flama del Canigó, han estat protagonistes a carrers i places, que s'han omplert de gent per celebrar la festa amb música i balls. A més, les tradicionals coques de Sant Joan —amb fruita confitada o sense— tampoc no han faltat a molts sopars i àpats populars durant la revetlla.

A l'Alt Empordà, la Flama del Canigó ha estat rebuda a La Cate de Figueres. Una comitiva l'ha traslladada fins a la plaça de l'Ajuntament, on hi ha hagut un parlament de Joan Antoni Poch, JAP, i l'alcaldessa Agnès Lladó. La Flama ha estat distribuïda amb llànties als altres pobles de la comarca.

A les comarques gironines, són moltes les poblacions que celebren revetlles. A la ciutat de Girona, els actes han començat a la plaça Independència amb l'arribada de la Flama del Canigó, que ha recorregut els carrers de Santa Clara, el Pont de Pedra i la plaça del Vi. Després, la flama s'ha traslladat cap a la revetlla de Fora Muralla.

A la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), unes 400 persones han participat de la revetlla a l'antic camp de futbol, on s'ha rebut la Flama del Canigó i s'ha encès una foguera entre petards i aplaudiments.

A Begur (Baix Empordà) la celebració es concentra a la platja de Sa Riera, mentre que a Palamós la revetlla coincideix amb la festa major del municipi i s'han programat activitats com un sopar popular i actuacions musicals a les barraques. L'Estartit (Alt Empordà), un any més, fa coincidir la revetlla amb el festival Ítaca a la Platja Gran, on hi actuen els Catarres i Oques Grasses, entre d'altres.