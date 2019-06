L'Escala estrena l'Espai Víctor Català i el nou arxiu històric i fotogràfic a l'Alfolí de la Sal

L'Escala estrena aquest cap de setmana el primer Espai Víctor Català, situat a la segona planta de l'edifici històric de l'Alfolí de la Sal i cridat a ser un espai de recerca i difusió de l'escriptora escalenca i de la seva obra a nivell internacional. També s'inaugura el nou arxiu històric i fotogràfic del municipi, també a l'Alfolí, amb la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

A partir de la donació per part de l'hereu, Lluís Albert, de l'obra literària i artística de Caterina Albert/Víctor Català a l'Ajuntament de l'Escala, el 17 d'agost de 2017, i l'adquisició per part de l'Ajuntament de la finca Clos del Pastor, es va iniciar un procés de restauració de l'obra, al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. S'iniciava també el projecte de creació de 3 espais dedicats a la gran escriptora de l'Escala: El que s'estrena aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal; un espai obert per a visites guiades a la capella de Santa Reparada de Cinc Claus, antiga propietat de Víctor Català, que es posarà en marxa el dia 29 de juny; i un tercer punt on s'hi exposarà part de l'obra de l'escriptora, al recinte del Clos del Pastor, on hi havia hagut la casa-museu i que reobrirà, un cop s'hagin fet les obres necessàries, l'any vinent.

La voluntat de l'Ajuntament de l'Escala és la de conservar a l'Arxiu Històric i a l'Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala l'important llegat de Víctor Català, format per uns 10.000 elements repartits entre manuscrits literaris, correspondència, edicions i traduccions de l'obra, pintures, dibuixos, col·lecció d'arqueologia, fotografies i objectes personals, amb l'objectiu de difondre l'obra de l'escriptora i artista tant al públic especialitzat com al gran públic.

S'ha habilita dos espais a la segona planta de l'Alfolí de la Sal destinats als fons de l'Arxiu Històric de l'Escala, un dipòsit pel suport paper i pergamí i l'altre per al suport fotogràfic, tots dos amb temperatura i humitat adequades a cada format, que també s'inauguraran aquest dissabte, 22 de juny

L'Espai Víctor Català de l'Alfolí de la Sal - Museu de l'Escala acollirà l'obra artística més representativa (olis i dibuixos), especialment els que fan referència a Solitud i al paisatge, en consonància amb l'exposició de la primera planta que explica l'evolució del paisatge de l'Escala. A les dues vitrines s'exposaran les primeres edicions i traduccions de la seva obra cabdal Solitud, així com una rèplica del manuscrit original. Tres plafons explicaran la biografia, la gènesi de la novel·la i el paisatge literari de Solitud.

Aquest també serà un punt de referència per a la càtedra universitària Víctor Català d'estudis del modernisme, de la Universitat de Girona, que tindrà la seva seu a l'Escala.



Els actes previstos per a aquest cap de setmana són:

Aquest divendres, a les set de la tarda, a l'Alfolí de la Sal: Conferència de Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i tot seguit,Recital de poemes de Víctor Català a càrrec d'Enric Casasses.

Aquest dissabte a l'Alfolí de Sal, a les 11 del matí es farà la Conferència: La restauració de les col·leccions de l'Arxiu Històric: Fons Víctor Català i Fons Josep Esquirol, a càrrec de Carme Balliu, del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i de Jordi Mestre, restaurador.

12h: Presentació del Facsímil del manuscrit original de Solitud (tirada limitada de 150 exemplars numerats) amb motiu del 150 aniversari del naixement de l'escriptora. Aquests exemplars seran de consulta pública a les biblioteques més importants de Catalunya a més de la de l'Escala i com a regals de protocol.

Inauguració de l'Espai Víctor Català i de la nova seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a l'Alfolí de la Sal

Diumenge 23 de juny a les deu del matí, Ruta Camins de Solitud "La pujada"

Ascensió i visita a l'ermita de Santa Caterina del Montgrí pel camí d'Ullà amb lectura de textos del capítol "La pujada" ,de l'obra cabdal de l'escriptora Caterina Albert i Paradís Víctor Català.

Punt de trobada: 10h Museu de l'Anxova i de la Sal. Dificultat mitjana. Durada aproximada de la visita: 3 hores. Activitat gratuïta.

D'altra banda, la propera setmana, el 29 de juny, s'estrenarà el segon espai dedicat a Víctor Català. En aquest cas, a la capella de Santa Reparada, antiga propietat de l'escriptora adquirida per l'Ajuntament de L'Escala. S'hi exposaran fotografies de l'autora i la seva vinculació amb al món rural i concretament amb Cinclaus, on ella tenia propietats i va excavar la capella.

Divendres 28, a les 19.00 hores, a l'Alfoli de la Sal

Presentació del llibre Cinclaus i la capella de Santa Reparada de la col·lecció "Viu el patrimoni de l'Escala", editat pel Museu de l'Escala amb la col·laboració del Centre d'Estudis Escalencs i l'Associació Cromàtica del CER.

Dissabte 29 de juny, a les 12.00 hores, a la capella de Santa Reparada de Cinclaus

Inauguració de l'Espai Víctor Català – Cinclaus.

Exposició de les fotografies de l'escriptora a Cinclaus, a l'interior de la capella

Diumenge 30 de juny, a la ruta Camins de Solitud La festa de les roses:

Ascensió i visita a l'ermita de Santa Caterina del Montgrí, pel camí de Torroella de Montgrí, amb lectura del capítol: "La festa de les roses" de l'obra cabdal de l'escriptora Caterina Albert i Paradís Víctor Català.

Punt de trobada: 10h Museu de l'Anxova i de la Sal. Dificultat mitjana. Durada aproximada de la visita: 3 hores. Activitat gratuïta