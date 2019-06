El Sónar programa 140 actuacions amb una vuitantena d'estrenes

La 26a edició de Sónar, que se celebrarà de forma extraordinària en ple estiu, els dies 18, 19 i 20 de juliol, presentarà un total de 140 shows, 80 dels quals són estrenes o espectacles exclusius, sobre 10 escenaris, repartits entre Sónar de Dia, a Fira Montjuïc de Barcelona, i Sónar de Nit, a Fira Gran Via de L'Hospitalet. Comptarà amb algunes de les figures més rellevants del hip-hop i la música urbana contemporània, com l'MC novaiorquès A$AP Rocky, el britànic Skpeta, el porto-riqueny Bad Bunny o Vince Staples. En música de ball destaquen Disclosure, Underworld, la sessió 'a les fosques' de Four Tet o Floating Points, a banda de l'electrònica futurista d'Arca. Els shows de Daito Manabe i dels catalans Za! amb l'estudi Ouchhh són exemples de la desena d'espectacles 'tecnològics' d'aquesta edició, i que connecten amb el 7è Congrés de Tecnologies Creatives, Sónar+D.

Sónar 2019 accentua la seva dimensió d'espai on es presenten i s'estrenen nous shows en la línia "exploratòria" que caracteritza el festival, segons ha emfasitzat un dels seus directors, Ricard Robles, aquest dimecres. El festival presentarà 89 concerts i 51 dj sets d'estrelles globals i artistes emergents, molts dels quals seran estrenes absolutes o shows exclusius amb un important component audiovisual. Malgrat el que pugui semblar, els artistes catalans són els més nombrosos al cartell del festival amb fins a 22 músics i dj programats (Bad Gyal, Desert, Za! o Berlinist, entre altres).

El conjunt de Sónar i Sónar+D compten enguany amb un pressupost de 9,3 milions d'euros, que suposa un lleuger increment de poc més d'un 1% respecte l'any anterior. Les aportacions públiques, al voltant del 7% del total, provenen de l'Ajuntament (320.000 euros), la Generalitat a través de l'ICEC (165.000 euros) i l'ajuda "simbòlica" del Ministeri de Cultura (15.000 euros).

Un festival on enguany "pràcticament desapareix el plàstic" i se substitueix per material reciclable, i que per segon any s'adscriu al protocol 'No callem' contra les agressions i l'assetjament sexual.



Estrelles de la música urbana

En l'apartat d'estrelles globals, enguany predomina més que mai l'escena hip-hop i la música urbana contemporània. L'MC novaiorquès A$AP Rocky, el rei del grime britànic Skepta, el porto-riqueny Bad Bunny, i Kaytranada o Vince Staples, destacats noms de la nova música negra que acosten el hip-hop a l'electrònica. Però també Matthew Herbert, protagonista del Concert de Clausura de Sónar 2019 al Teatre Grec amb el seu nou projecte europeista: The Matthew Herbert Brexit Big Band

En el terreny de la música de ball destaquen els reis del house britànic, Disclosure; el directe del nou disc de Paul Kalkbrenner; l'esperada sessió emocional de Four Tet a les fosques o el concert d'Underworld, convertits en clàssics de la història de la música de ball presentant el seu nou projecte.

Molts artistes d'aquest any elaboren els seus discursos artístics als marges geogràfics, polítics, sonors o de gènere. És el cas de la veneçolana Arca, l'artista d'origen sirià, K Á R Y Y N, la productora texana establerta a Berlín, Lotic, el palestí Muqata'a, la tunisiana Deena Abdelwahed, presentant el seu àlbum 'Khonnar', la cantant d'origen iranià Sevdaliza, presentant nou show, o la dj i activista cultural d'Uganda Hibotep.

Al SonarCar, l'escenari circular de Sónar de Nit, es podrà gaudir els dj sets exclusius de 6 hores per Sónar el divendres nit del productor, músic i dj britànic Floating Points -qui exposarà tot el seu cabal de música, en la qual serà la seva única data a l'Estat aquest any- i de Body & Soul, el dissabte nit, l'icònic col·lectiu de house espiritual de Nova York representat pel trio François Kevorkian, Danny Krivit i Joe Claussell.



Shows tecnològics

Fidel al vincle amb els avanços tecnològics i amb la voluntat de connectar la programació de Sónar amb la de Sónar+D, el festival presenta diversos espectacles que exploren la relació entre cervell i música; el diàleg entre llum i so; i la Intel·ligència Artificial, que per primera vegada en la història fa el salt als escenaris aplicant així idees explorades en anys anteriors a Sónar+D i que en aquesta edició cobren vida als escenaris com SonarHall i SonarComplex.

Això succeirà a les estrenes absolutes dels shows del tecnòleg Daito Manabe al costat del neurocientífic Yukiyasu Kamitani, en un espectacle audiovisual pioner que experimenta amb la visualització en viu dels pensaments i les emocions de l'artista mentre interpreta la seva música; i el de l'estudi creatiu turc Ouchhh amb els barcelonins Za!, amb una proposta inspirada en la teoria de les super-cordes en el qual es projectaran les ones cerebrals dels músics. O "PROTO", el nou show de Holly Herndon que uneix un cor de veus humanes amb la nohumana de 'Spawn', una sofisticada màquina de IA per la generació de so en temps real.

També sorprendrà la immersió en els videojocs del quartet barceloní Berlinist, l'espectacle multidisciplinari digital "Membrane" de Push 1 Stop & Wiklow, la visualització analògica del so de Hamill Industries + Shelly, i l'original show lumínic, sorollós i teatral dels italians Quiet Ensemble.



Representació catalana i estatal

La diversitat i la maduresa del present i el futur de l'escena catalana i espanyola estarà representada per artistes com Bad Gyal, referents del trap i la música urbana d'aquí com Dellafuente, un dels màxims exponents del rap nacional, Cecilio G o Lil Moss, tots ells amb una àmplia legió de col·laboradors.

Altres actuacions que destaquen especialment son les de Desert, avançant algunes peces synth pop del seu esperat nou àlbum i acompanyats dels visuals de Desilence; els impactants Territoire –el seu líder, Oliver Arson, ha guanyat el Goya a la Millor Banda Sonora Original aquest any– amb un directe no apte per a ànimes sensibles; o el duet de djs visuals Los Voluble, amb el seu nou projecte electrònic de crítica política i flamenc titulat "Flamenco is not a crime", creat a partir de remixes audiovisuals.



Sónar+D

Sónar+D 2019, el 7è Congrés de Tecnologies Creatives se celebra en paral·lel a Sónar, a Fira Montjuïc de Barcelona, els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol. En aquesta nova edició ja presentada fa unes setmanes, el congrés oferirà un total de 150 activitats i s'esperen més de 20.000 assistents i prop de 5.000 professionals de 2.100 empreses precedents de 60 països. Enguany, el Congrés centra esforços en ser un espai formatiu, amb més conferències i tallers i un redisseny del seu programa i espais. La Conferència Inaugural, el dimecres 17 de juliol, estarà protagonitzada per Robert del Naja, rostre visible i ideòleg de Massive Attack, en una de les comptadíssimes ocasions en les quals el productor, vocalista i artista visual parlarà en públic, en aquesta ocasió amb Andrew Melchior, Chief Technical Officer de la banda.