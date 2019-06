Projecten «El Bulli: Cooking in Progress» a Las Vegas

«El Bulli: Cooking in Progress» és un documental que, per primer cop, mostra el procés creatiu dels plats del restaurant elBulli, considerat el millor del món en cinc ocasions, entre els anys 2002 i 2009. Creat per Gereon Wetzel, amb guió del mateix Wetzel i Anna Ginestí –que presentarà el film– Diòptria n'ha programat la projecció aquest dimecres, a les 20.30 hores, als cinemes Las Vegas de Figueres, dins els actes de l'exposició El país dels cuiners. L'endemà, Diòptria manté la seva projecció setmanal. Ha triat per a l'ocasió el drama mexicà Nuestro tiempo, dirigit per Carlos Reygadas, autor també del guió. Aquest visionatge s'inclou dins el Tour D'A Film Festival Barcelona que arriba a catorze poblacions catalanes.