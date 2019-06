«Tangències», amb obra de set artistes arriba a la Societat de Cadaqués

Sota el títol Tangències, entre els mesos de novembre de 2016 i febrer de 2017 es va presentar una exposició col·lectiva a la Casa Empordà i al Museu de l'Empordà de Figueres comissariada per Pilar Farrés i Anna Maria Puig Griessenberger, i produïda pel Museu de l'Empordà i l'Ajuntament de Figueres.

Plantejada amb voluntat de fer itinerància, la mostra va arribar a la Ciutadella de Roses durant els mesos de juliol i agost de 2018, i ara ho fa, en un format més reduït, a la Societat L'Amistat de Cadaqués, on s'exposarà des d'aquest divendres 21 de juny i fins al 21 de juliol.

En la seva proposta inicial, Tangències posava en relació 12 peces patrimonials (en reproducció fotogràfica obra de Jordi Puig) provinents de jaciments i monuments de la comarca pertanyents a èpoques històriques diferents amb 12 artistes contemporanis, cadascun amb l'objectiu de buscar un punt de tangència amb la peça patrimonial. Al catàleg homònim,12 textos escrits per historiadors i arqueòlegs acompanyaven les peces patrimonials, i 12 més signats per Cristina Masanés i per Enric Tubert resseguien la tangència perseguida per l'artista contemporani corresponent.

De les 12 peces inicials que van donar peu a la mostra, ara se n'han seleccionat set, una tria cronològicament ampla i variada pel que fa als estils. No cal dir que la presència de la dedicada al retaule de l'església parroquial de Santa Maria de Cadaqués hi era obligada. A la mostra, hi participen Antoni Federico, Santiago Planella, Mercè Riba, Narcís Costa, Xavier Casellas-Patxé i Gustau Carbó Berthold.