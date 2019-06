Josep Pérez narra, en un documental, el viatge iniciàtic a l'interior de l'art d'acció

L'art d'acció és, per a la gran majoria, un món enigmàtic. Aprofitant la proximitat de la trobada La Muga Caula i amb la voluntat d'explorar i fer més tangibles aquests processos creatius, Josep Pérez ha rodat el documental, Els deixebles de Marcel Duchamp, que aquest dilluns es va presentar al Festival International du Livre d'Art et du Film de Perpinyà i, el 27 de juny, ho farà als cinemes Las Vegas de Figueres, de la mà del cineclub Diòptria. L'acte, d'accés gratuït, inclourà un debat posterior.









Els deixebles de Marcel Duchamp TRAILER from JOSEP PEREZ on Vimeo.

Donació a la biblioteca

Pérez només va tenir quatre dies per rodar, els mateixos que dura la Trobada a les Escaules. Aquests, però, van ser suficients perquè trobés el fil conductor de la mà d'Anna Bonachera, una infermera de l'Escala, que volia endinsar-se en aquesta disciplina, per ella desconeguda. Ho farà seguint les ensenyances de l'artista nigerià Jelili Atiku, «un home molt motivador».Paral·lelament a aquest viatge iniciàtic, els artistes de la trobada «descodifiquen» les seves performances, cosa que les fa més properes al públic. Rere d'elles, molt sovint, es constaten vivències molt personals. «El resultat és una pel·lícula molt dinàmica, on es veu les perfomances en estat pur creant unes imatges molt poderoses», valora Pérez.D'altra banda, els responsables de La Muga Caula han fet donació de llibres vinculats amb l'art d'acció a la biblioteca de Figueres. Aquest fons es mostra aquests dies, i fins al 28 de juny, i, tot seguit, passarà a estar disponible a la consulta. A més, aquest dimarts, a dos quarts de vuit del vespre, Glòria Bordons ofereix una xerrada en aquest equipament sobre Joan Brossa i els seus processos creatius, posant l'accent en els nombrosos llibres d'artista que va produir.