Joan Antoni Poch JAP llegeix el manifest de la Flama del Canigó a Figueres

La Flama del Canigó és la festa d'encesa dels Focs de Sant Joan, una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l'element del foc com a símbol preeminent. La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

Cercavila des de La Cate

En el cas de Figueres, la rebuda de la Flama és un acte ja arrelat de la programació, organitzat conjuntament per La Cate, Òmnium Cultural i l'Agrupament Escolta i Guia de Sant Pere amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.

Aquest diumenge, a dos quarts de set de la tarda, des de La Cate, arrencarà una cercavila amb la colla Tramuntakada amb finalització a la plaça de l'Ajuntament. Serà en aquest escenari, a partir de les set de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, quan tindrà lloc la rebuda de la Flama amb l'encesa del peveter, amb diferents actuacions i parlaments. Enguany l'encarregat de llegir el manifest serà el popular ninotaire del Punt Diari, el figuerenc Joan Antoni Poch, JAP.

A la finalització de l'acte, hi haurà coca i garnatxa per a tothom i la gresca continuarà per seguir celebrant els actes de Sant Joan.