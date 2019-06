Ferran Adrià i Carme Ruscalleda reflexionaran a Figueres sobre la cuina i el menjar

El passat 27 d'abril s'inaugurava al Museu de l'Empordà l'exposició "El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli", un recorregut a través de l'evolució de la cuina i la gastronomia a l'Alt Empordà i la influència que ha tingut en els avui considerats millors restaurants del món.

En relació a aquesta exposició s'ha programat una jornada a Figueres, aquest divendres, als Caputxins, orientada a tots els públics, però sobretot a aquelles persones interessades en la gastronomia i l'alimentació, que inaugurarà Ferran Adrià parlant de l'"Accent empordanès de elBulli".

Seguidament el professor de filosofia de la ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona reflexionarà sobre innovació i pensament al voltant de l'activitat gastronòmica. Vicent Marquès parlarà del seu treball sobre la Història de la cuina catalan i occitana, una enciclopèdia de 10 volums que ha editat recentment Edicions Sidillà.

El periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós dedicarà la seva ponència a parlar dels valors en la utilització dels productes de proximitat i Clara Antúnez, nutricionista i sommelier destacarà els meridatges amb Aigua de Vilajuïga, empresa col·laboradora del projecte.

Els torns de la tarda seran per dues taules dinamitzades per les periodistes Carme Gasull i Paula Molés, la primera dialogarà amb Carme Ruscalleda i Núria Serrat per preguntar-se sobre la raó de la manca de dones xef en el panorama de l'alta cuina i la segona ho farà amb Mateu Casañas i Jordi Subirós, els hereus dels clàssics.

L'objectiu d'aquesta jornada és el de reflexionar al voltant del menjar, el mercat, l'ofici de la cuina i els reptes de futur que es plantegen en aquests espais.

L'acte tindrà lloc a l'Auditori Caputxins el divendres 21 de juny a partir de les 9 del matí.