Triumvirat de gastronomia, vi i música a la Gola de Llançà

Llançà celebra, aquest dissabte, l'Street Food Summer que arriba a la cinquena edició com un projecte ja consolidat de l'estiu, destaca el regidor de Turisme, Joan Carles Mora. La trobada conserva l'emblemàtic espai de la Gola com a escenari. Degustacions gastronòmiques, vi i música formen el Triumvirat perfecte per donar el tret de sortida a la temporada, assenyala Mora. «Com a novetat d'aquest any i per celebrar el cinquè aniversari, s'ha impulsat l'Street Shop, un market on hi haurà una desena de parades que muntaran les botigues de la zona de la Gola».

Aquesta activitat és una iniciativa dels restaurants de Llançà amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament i el principal objectiu és oferir una activitat diferent i innovadora per promocionar la gastronomia local tot just a l'inici de la temporada alta turística, una iniciativa que ha sabut revolucionar amb èxit el concepte de trobades gastronòmiques. Durant l'Street Food, el públic podrà triar entre una oferta de 22 tapes a càrrec de 12 establiments locals les quals aniran acompanyades dels vins de la DO Empordà, el cava de Cava Rotxa i dels licors Quevall. La cita s'aprofitarà per promocionar la ratafia artesana Quevall elaborada al mateix municipi de Llançà, com ja es fa ver en l'edició d'hivern de l'Street Food.



Preus especials

En aquesta edició, l'acte es dividirà en dues parts «per acotar millor els espais». La primera serà de les set de la tarda a les onze de la nit, un espai de temps on s'oferiran les tapes i les degustacions de vi i licors acompanyats de la música de Fredrik Strand i Dj amb música ambiental.

La segona part arribarà a partir de les onze de la nit on els bars del municipi oferiran copes per acompanyar el divertit grup de versions Wasa per acabar amb una sessió de DJ amb els millors èxits de l'estiu. Els preus per copa de vi serà de 2 euros i per tapa de 3,5 euros, els refrescos i la cervesa serà de 2 euros i les copes de 5.

També s'oferirà un forfait especial per tal d'evitar moltes cues, els quals es podran comprar amb antelació a les oficines de turisme de Llançà a partir d'aquest dimarts.