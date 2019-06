Inspiració japonesa en els elements florals de la Fira del Corpus de Borrassà

La XIV Fira del Corpus de Borrassà exhibirà els muntatges i les ornamentacions de caràcter floral, preparats amb materials reciclats, per un grup de veïns, que va començar a treballar-hi de forma voluntària el mes de febrer passat en tallers setmanals, que s'intensifiquen els últims dies per tenir-ho tot a punt. La mainada també participa en l'activitat elaborant dissenys des de l'escola Sant Andreu i en els tallers creatius que es fan els dissabtes al matí. I, igualment, es mostraran els rams de flors, els centres i les diferents creacions florals que preparen veïns del poble a títol individual.

Els elements decoraran la Sala de l'Ateneu i altres espais d'aquest equipament i se sumaran a les catifes de flors que els veïns faran el mateix dia de la fira a primera hora del matí amb flors i altres materials, i a les decoracions amb motius florals que ornamentaran balcons i altres espais.

La veïna, artesana i comissària dels treballs, Anna Soler, explica que «els muntatges i elements florals que s'han preparat tenen una tendència minimalista i una inspiració japonesa. S'han entrellaçat unes tires llargues i unes altres de cotó i s'han fet flors amb folis que decoraran les parets. Hi haurà uns muntatges en forma de barraca fets amb canyes lligades; petits testos de flors amb rodonetes acolorides i amb caràcter infantil, que es penjaran i jugaran amb el moviment, les formes, l'espai i els colors. I també hi haurà uns elements en forma de finestres petites i estretes i altres muntatges fets amb materials reciclats».



Activitats paral·leles

Tots els actes de la fira són gratuïts. A més de les catifes de flors i les ornamentacions florals, el programa inclou missa solemne, la processó de Corpus, sardanes amb La Principal d'Olot i tallers i una xerrada-demostració. A les cinc de la tarda hi haurà Màgia floral amb sorres de colors, un taller creatiu de manualitats amb Irene Garcia, tècnica d'educació infantil i monitora. A les sis de la tarda, es farà un altre taller d'emocions, flors i pintura amb Laia Bedós, artista, tallerista experta en emocions i pintura. A les set de la tarda, es farà Ballant a ritme de flors, un taller de biodansa per a petits i grans amb Marta Mora, professora de dansa creativa i facilitadora de biodansa. A les vuit del vespre, es clou el programa amb la xerrada La terra: vida a les plantes, vida a les llars la xerrada demostració: Un material de construcció ecològic i tradicional a Borrassà i l'Empordà amb Oriol Balliu, educador ambiental i director de Rocamare Bioconstrucció.

L'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, destaca que la importància de la fira rau en el fet que «és la mostra d'un treball col·lectiu i en equip. Hi ha la implicació de veïns de totes les edats, ja que compta amb la participació de gairebé tot el poble».