Exposició de pintura de Pau Marinello a Ca l'Anita, del 22 de juny al 4 d'agost

Pau Marinello presentarà a Ca l'Anita, de Roses, «La deconstrucció de la forma», una sèrie pintures de figures humanes i retrats que mostren el debat de l'artista entre la tradició i la modernitat, amb predomini del realisme que combina amb elements abstractes i amb l'expressionisme. La inauguració de l'exposició tindrà lloc el dissabte 22 de juny, a les 20 h.

Les arrels artístiques de Pau Marinello (Barcelona, 1990), es troben principalment en la seva etapa en el món del graffiti. Als 18 anys estudia Belles Arts a Barcelona on s'endinsa en el postconstructivisme, psicologia de l'art i filosofia de l'art, per tornar després a la pràctica decidit a apendre la tècnica de la pintura a l'oli tal i com s'entenia a les acadèmies del S XIX.

Estudia a la Florence Academy of Art i a la Barcelona Academy of Art, exercint en aquesta última com a professor durant 2 anys i com a director del programa de dibuix durant 3 anys. Paral·lelament, al llarg d'aquesta etapa exposa arreu del món: Itàlia, Regne Unit, Líban, Japó, Espanya, Àustria, i la seva obra es troba en diferents col·leccions particulars en multitud de països.

Actualment desenvolupa el projecte «Geode» a Navata, conjuntament amb l'escultor Eudald de Juana, en el qual organitzen diferents activitats relacionades amb la creativitat i l'Art.

La sala obre tots els dies de la setmana, de 10 a 13 h (dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h) i de 18 a 21 h.