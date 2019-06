Una exposició íntima de l'artista Mim Juncà il·lustra la guerra i l'exili, a La Jonquera

El Museu Memorial de l'Exili (MUME), ubicat a la Jonquera, acull des d'aquest dissabte 15 de juny i fins al 13 d'octubre la mostra «Notes sobre coses que passen». És una proposta artística del pintor, dibuixant i il·lustrador Mim Juncà qui, a partir d'un diari personal, apel·la la memòria col·lectiva sobre les experiències de la guerra i l'exili.



L'exposició està organitzada en dos espais. L'espai principal respon al mateix títol de l'exposició i conté 84 fulles del dietari de l'artista, que inclouen dibuixos a una sola tinta i reflexions curtes arran d'imatges i fotografies reals vistes als mitjans de comunicació. Les instantànies fan referència a conflictes armats i desplaçaments forçosos contemporanis.



El segon espai s'anomena «Cauchemar las» i agrupa dibuixos i pensaments manuscrits entorn de la foto de l'infant sirià mort a l'illa de Kos el 2015 a Grècia, després d'un naufragi.



La mostra, que forma part de la secció «Art i Memòria», ocupa un petit espai que el MUME reserva per a propostes artístiques contemporànies que tinguin com a eix principal les relacions entre l'art i la memòria. L'objectiu és oferir visions i perspectives diverses en la tasca de recuperació, divulgació i difusió de la memòria històrica.

L'art com a eina per despertar consciències



Mim Juncà és un pintor, dibuixant i il·lustrador nascut a Banyoles (Girona) l'any 1959. Els inicis de la seva trajectòria es remunten al 1981 a l'Escola Eina de Barcelona. Es va donar a conèixer durant els anys 80 a sales d'exposicions com Piscolabi, Amagatotis o la llibreria Laie, a Barcelona, i La Penyora, a Girona. A banda, Juncà ha explorat altres terrenys artístics, com l'escriptura o l'escultura.

Un espai per a la reconciliació



El MUME compagina les funcions museístiques, a través de les exposicions temporals com aquesta i d'altres de permanents, amb les de recerca històrica i de difusió pedagògica al voltant dels desplaçaments forçosos i la Guerra Civil.



Està gestionat pel Consorci del qual formen part la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de la Jonquera i la Universitat de Girona.