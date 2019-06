Colera desplega el seu art entorn de la figa

Les figueres, pràcticament abandonades entre males herbes, formen part del paisatge empordanès i proporcionen un fruit excel·lent. Aquest cap de setmana, el ColerArt, la Mostra d'Art Contemporani –temàtica, dedicada al territori, que se celebra cada any a Colera– «ha volgut retre homenatge a la figuera, el seu fruit, la fusta, les fulles o la terra... Tot el que envolta aquest món», explica el director i comissari de la mostra Carles Bros.

La setena edició arriba després de festivals que han tingut el món del vi, de l'oli o de la mel com a protagonistes, amb un creixement pel que fa al nombre d'artistes. Bros ha estat, prèviament, l'artífex del Tramuntanart del Port de la Selva que ha tingut lloc de l'1 al 9 de juny. El Festival ColerArt va néixer per donar visibilitat als artistes locals, però a partir del segon any, ja es va passar dels 5 als 25 participants que exposen en l'actualitat i que han permès consolidar aquesta mostra.



Festival internacional

Aerial Girls, Ares, Carles Bros, José Coll, Paul Estier, Ramon Fort, Goday, Màrius Gòmez, Katheline Goossens, Chantal Geoffroy, Rosa Grau, Manel Marzo-Mart, Leo Mateu, Rosa Miret, Núria Pallisera, Rosa M. Perramon, Manu Pérez, Pilar Pineda, Xavi Puente, Miquel Ribot, Palmira Rius, Miquel Ruiz, Miquel Samitier, Núria Sur­ribas i Jaume Fàbrega donaran vida a aquesta mostra que transformarà el municipi com un espai de comunicació entre artistes i els seus treballs. Els artistes arriben enguany de Catalunya, França i Suïssa.

Les obres s'exposaran en espais interiors privats, municipals i en espais exteriors del centre del poble. Es podran veure les composicions de diferents disciplines com la fotografia, l'escultura i la pintura a l'antic trull de l'ajuntament, i als espais de l'artista Núria Surribas i el mateix Carles Bros, que tenen el seu taller a la població.

La inauguració serà a les set de la tarda d'aquest dissabte a la plaça Pi i Margall. Al ColerArt, a més d'exposar-se les obres d'arts plàstiques, es farà una actuació artística, concretament una performance a càrrec de la companyia Aerial Girls i una conferència a càr­rec de l'escriptor i crític d'art Jaume Fàbrega. A continuació es farà una degustació del producte protagonista, la figa, amb acompanyament de garnatxa i ja per finalitzar hi haurà un sopar al mateix taller de Carles Bros per a tots els artistes participants.

Durant tot el dia es podran visitar els artistes participants. L'endemà diumenge, els mateixos espais romandran oberts en horari de matí i de tarda. Bros destaca la complicitat dels artistes i de l'Ajuntament del municipi que sempre ha cregut en el projecte i l'ha ajudat a créixer. «Contacto amb els artistes el mes de desembre i tenen mig any per preparar les seves obres».

Per a Bros, el ColerArt ofereix la possibilitat als participants d'experimentar en el món de l'art al voltant d'una temàtica concreta. «Aquesta és la filosofia: allunyar-se de les tradicionals fires d'art per donar veu i compartir experiències entre diferents creadors», conclou.